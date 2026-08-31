Τρόμος σε πτήση: Μεθυσμένος Άγγλος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα

Snapshot Αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Νιούκασλ-Ηράκλειο Κρήτης έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λόγω μεθυσμένου επιβάτη.

Ο 42χρονος Άγγλος επιβάτης προκάλεσε φασαρία και επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες του.

Ο άνδρας δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, οδηγώντας στην αναγκαστική προσγείωση.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

Ο 42χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής (30/8), αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Νιούκασλ-Ηράκλειο Κρήτης, λόγω μεθυσμένου επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια πτήσης Νιούκαστλ-Ηράκλειο Κρήτης, όταν 42χρονος Άγγλος επιβάτης, σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία, είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση.

Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Διαβάστε επίσης