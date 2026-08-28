ΗΠΑ: Η στιγμή που πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι άρρωστος

Snapshot Ο πιλότος της πτήσης 437 της Delta Airlines ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο Detroit Metropolitan Wayne County.

Η πτήση αναχώρησε από το Λος Άντζελες με προορισμό τη Βοστώνη, αλλά άλλαξε πορεία τρεις ώρες μετά την απογείωση λόγω της ιατρικής έκτακτης ανάγκης του πιλότου.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ και οι υπηρεσίες του αεροδρομίου επιβεβαίωσαν την ασφαλή προσγείωση και τη μεταφορά του πιλότου σε νοσοκομείο.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 147 άτομα και η πτήση ολοκληρώθηκε αργότερα με νέο πλήρωμα, φτάνοντας στη Βοστώνη περίπου 90 λεπτά αργότερα από το προγραμματισμένο.

Η κατάσταση υγείας του πιλότου δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Ένα αεροσκάφος στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, καθώς ένας από τους πιλότους αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά την διάρκεια της πτήσης, και ζήτησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η πτήση 437 της Delta Airlines αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στις 11:00 (τοπική ώρα) την Τρίτη, 25 Αυγούστου, και είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης πέντεμισι ώρες αργότερα.

Ωστόσο, περίπου τρεις ώρες μετά την απογείωση του, το αεροσκάφος πραγματοποίησε μια μη προγραμματισμένη αλλαγή πορείας προς το Αεροδρόμιο Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) στο Μίσιγκαν.

Ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει την στιγμή που πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι άρρωστος. «Εδώ κυβερνήτης», ακούγεται να λέει ο πιλότος στο ηχητικό. «Εγώ είμαι αυτός που είναι άρρωστος, θα προσγειώσω το αεροσκάφος στην πύλη και μετά πρέπει να πάω στο νοσοκομείο».

Ακούστε το ντοκουμέντο:

Σε δήλωσή της, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε ότι η πτήση 437 της Delta «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Αεροδρόμιο Detroit Metropolitan Wayne County γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα), αφού αναφέρθηκε μια «ιατρική έκτακτη ανάγκη ενός μέλους του πληρώματος».

Από την πλευρά του, το Αεροδρόμιο Detroit Metropolitan Wayne County επιβεβαίωσε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου «ανταποκρίθηκε σε ιατρικό περιστατικό που αφορούσε ένα άτομο που επέβαινε σε πτήση που είχε πραγματοποιήσει αλλαγή πορείας», εξηγώντας ότι το άτομο αυτό μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε τοπικό νοσοκομείο.

Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση υγείας του πιλότου.

Κατά την διάρκεια της πτήσης, επέβαιναν 147 άτομα στο αεροσκάφος.

Η Delta Airlines ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος αναχώρησε αργότερα με προορισμό τη Βοστώνη, με καινούργιο πλήρωμα. Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος έφτασε στον προορισμό του στις 21:04 (τοπική ώρα), περίπου 90 λεπτά αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής του.