Στο Σύνταγμα οι εποχικοί πυροσβέστες - Ζητούν 12μηνη εργασία και μόνιμη λύση

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην καρδιά της Αθήνας - Τριμελής αντιπροσωπεία θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου

Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Στο Σύνταγμα οι εποχικοί πυροσβέστες - Ζητούν 12μηνη εργασία και μόνιμη λύση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες διαμαρτυρήθηκαν στο Σύνταγμα ζητώντας 12μηνη εργασία και μόνιμη εργασιακή λύση.
  • Οι πυροσβέστες τονίζουν την ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Μια τριμελής αντιπροσωπεία των διαδηλωτών θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να επιδιώξει συνάντηση με κυβερνητικούς εκπροσώπους.
  • Οι εποχικοί πυροσβέστες ζητούν να τερματιστεί η ετήσια αβεβαιότητα σχετικά με το εργασιακό τους καθεστώς.
  • Η κινητοποίηση θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθεί η συνάντηση της αντιπροσωπείας με την κυβέρνηση και υπάρξει σαφής απάντηση.
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Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία για το εργασιακό τους καθεστώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να επιχειρούν.

Με βασικό αίτημα την 12μηνη εργασία, οι εποχικοί πυροσβέστες ζητούν μια σταθερή και αξιοπρεπή εργασιακή λύση, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών.

εποχικοί

Στο επίκεντρο η 12μηνη εργασία

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της απασχόλησής τους, ώστε να μην αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο το ίδιο καθεστώς αβεβαιότητας.

Όπως επισημαίνουν, η εμπειρία που έχουν αποκτήσει από τη συμμετοχή τους στην αντιπυρική περίοδο αποτελεί σημαντικό επιχειρησιακό κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, θέτουν ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και την ανάγκη να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς όροι απασχόλησης.

εποχικοί

Τριμελής αντιπροσωπεία στο Μέγαρο Μαξίμου

Αρχικά υπήρχε η πρόθεση η επιτροπή των εποχικών πυροσβεστών να κινηθεί προς το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ζητήσει συνάντηση με την κυβέρνηση.

Τελικά, οι συγκεντρωμένοι δεν θα μετακινηθούν όλοι προς το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως έγινε γνωστό, στο Μέγαρο Μαξίμου θα μεταβεί τριμελής αντιπροσωπεία, η οποία θα μεταφέρει τα αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών και θα επιδιώξει συνάντηση με κυβερνητικούς εκπροσώπους.

Η αντιπροσωπεία αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο το αίτημα για 12μηνη εργασία, αλλά και συνολικά τα ζητήματα που αφορούν το εργασιακό και επιχειρησιακό καθεστώς των εποχικών πυροσβεστών.

εποχικοί
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