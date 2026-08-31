Ηλεία: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο - Βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι

Snapshot Ένας άνδρας βρεθηκε νεκρός σε τροχαίο στην περιοχή του Κουρτεσίου στην Ηλεία.

Το όχημα του ήταν αναποδογυρισμένο και βυθισμένο σε αρδευτικό κανάλι.

Πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον οδηγό από το όχημα, ενώ αστυνομία και ΕΚΑΒ ανέλαβαν τη διαχείριση του περιστατικού.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Κουρτεσίου, στην Ηλεία, όταν ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο, δίπλα σε αρδευτικό κανάλι. Περαστικοί ειδοποίησαν τις Αρχές καθώς εντόπισαν το όχημα αναποδογυρισμένο και βυθισμένο στο νερό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν τον οδηγό από το όχημά του.

Στην περιοχή έφτασαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή της σορού.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο αρδευτικό κανάλι.

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