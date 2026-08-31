Τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Χάνει τον έλεγχο του ΙΧ σε στροφή και πέφτει πάνω σε βαν - Βίντεο

Snapshot Στα Χανιά, στην Παλαιά Εθνική Οδό, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης.

Ο οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο σε στροφή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί βαν.

Η σύγκρουση καταγράφηκε από κάμερα στο ταμπλό του ταξί.

Ο οδηγός του ταξί τραυματίστηκε ελαφρά από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι από το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην Παλαιά Εθνική Οδό, στα Χανιά, όπου από θαύμα δεν υπήρξαν σοβαρά τραυματίες ή ακόμη χειρότερα, νεκροί.

Όπως μεταδίδει το flashnews, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το βράδυ, στο ύψος της Παρηγοριάς όταν ένα όχημα, με κατεύθυνση προς Κίσσαμο, συγκρούστημε με ταξί τύπου βαν.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο ο οδηγός του ΙΧ ανέπτυξε ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματός του πάνω σε στροφή. Το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, φτάνοντας μάλιστα πάνω στο πεζοδρόμιο και συγκρούεται με το διερχόμενο ταξί, πλαγιομετωπικά.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφεται καρέ- καρέ από κάμερα που ήταν εγκατεστημένη στο ταμπλό του ταξί.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τραυματίστηκε ο οδηγός του ταξί, ευτυχώς ελαφριά.

Διαβάστε επίσης