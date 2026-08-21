Τουρκία: Ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχαίτιση ενός στολίσκου βοήθειας για τη Γάζα από το Ισραήλ τον Μάιο και την κράτηση εκατοντάδων ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκουρλέκ.

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι ενώπιον του 11ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία σε βάρος 35 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο Νετανιάχου και ο Άφεκ Μοσκοβιτς, για το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, μετέδωσε το Anadolu.

Τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν επίσης στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, πρόσθεσε ο Γκιουρλέκ.

Ωστόσο, το αίτημα που υπέβαλε η Τουρκία δεν σημαίνει ότι η Interpol έχει ήδη εκδώσει «ερυθρά αγγελία» για τον Νετανιάχου ούτε ότι έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Πρόκειται για αίτημα που εντάσσεται στη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής αποτελεί την τελευταία ένδειξη της πλήρους επιδείνωσης των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα.

Η Τουρκία έχει φιλοξενήσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς, ενώ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του προς την οργάνωση και έχει καταγγείλει σφοδρά το Ισραήλ. Παράλληλα, η Άγκυρα έχει διακόψει το εμπόριο και τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με το Ισραήλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες συγκρούονται με αφορμή στολίσκο που επιχειρεί να φτάσει στη Γάζα.

Το 2010, οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ είχαν εισέλθει σε σοβαρή διπλωματική κρίση, όταν 10 Τούρκοι ακτιβιστές σκοτώθηκαν σε βίαιη σύγκρουση με Ισραηλινούς κομάντος που είχαν πραγματοποιήσει έφοδο σε στολίσκο με προορισμό τη Γάζα.