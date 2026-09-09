Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Ενοχή των δύο κατηγορούμενων, προτείνει ο εισαγγελέας

«Η πτώση του Βαλυράκη στο νερό δεν ήταν απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού σκάφους. Ήταν θέμα προσέγγισης, στησίματος, χτυπήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας

Άγγελος Βουράκης

Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Ενοχή των δύο κατηγορούμενων, προτείνει ο εισαγγελέας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Με την πρόταση του εισαγγελέα για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, αναλύοντας τα στοιχεία που έχουν προκύψει κατά την ακροαματική διαδικασία, αναφέρθηκε στα ιατροδικαστικά ευρήματα, στις καταθέσεις των μαρτύρων και στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, πριν καταλήξει στην πρότασή του.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας περιέγραψε όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης βρέθηκε στο νερό έπειτα από επίθεση. «Η πτώση του Βαλυράκη στο νερό δεν ήταν απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού σκάφους. Ήταν θέμα προσέγγισης, στησίματος, χτυπήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένας εκ των κατηγορουμένων τον χτύπησε με κοντάρι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του.

ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ- Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας,ακρόαση του Σήφη Βαλυράκη.(Eurokinissi-ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

Ο Σήφης Βαλυράκης

Eurokinissi

Κατά τον εισαγγελέα, η εκδοχή αυτή ενισχύεται και από τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το θύμα πριν καταλήξει στο νερό. Όπως σημείωσε, ο Ιωσήφ Βαλυράκης είχε πάει για ψαροντούφεκο, ωστόσο το σκάφος του βρισκόταν ακόμη εν κινήσει, ενώ δεν φορούσε τα βάρη που χρησιμοποιούνται για το ψαροντούφεκο και είχε ακόμη στα πόδια του τα σανδάλια του.

Αναφερόμενος στα τραύματα του πρώην υπουργού, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι αυτά προκλήθηκαν μετά την πτώση του στη θάλασσα και την επαφή του με την προπέλα του σκάφους του και τα υδροπτερύγια του αλιευτικού. Από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη, επήλθε ο θάνατός του.

Ο εισαγγελέας στάθηκε και στις καταθέσεις των ιατροδικαστών, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν είχαν αναφερθεί σε συγκεκριμένες κινήσεις που να εξηγούν τα τραύματα, η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας Χαρά Σπηλιοπούλου είχε κάνει λόγο για «πλήξεις». Κατά την εκτίμησή του, ο Ιωσήφ Βαλυράκης αντιστάθηκε, σηκώνοντας τα χέρια του.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι μπορούσαν να προβλέψουν τις συνέπειες των ενεργειών τους, ωστόσο συνέχισαν. «Θα μπορούσαν να λογοφέρουν και να φύγουν», ανέφερε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι ήταν έμπειροι και γνώριζαν πού μπορούσαν να οδηγήσουν οι πράξεις τους.

ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Ο Σήφης Βαλυράκης

Eurokinissi

«Τα χτυπήματα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά»

«Τα χτυπήματα, ο τρόπος, η πτώση στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Βαλυράκη», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στην εγκατάλειψη του πρώην υπουργού μετά το περιστατικό.

Όπως είπε, οι κατηγορούμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντάς τον αβοήθητο, ενώ ούτε αργότερα έδωσαν πληροφορίες στις Αρχές, όταν είχαν ήδη ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις για τον εντοπισμό του.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ανέλυσε τα στοιχεία της υπόθεσης, από τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη μέχρι τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων που φέρονται να είχαν εικόνα του περιστατικού.

Αναφερόμενος στις κακώσεις που έφερε ο πρώην υπουργός, ο εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Όπως είπε, ο θάνατος επήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που οδήγησαν σε πνιγμό, ενώ οι ιατροδικαστές είχαν καταθέσει ότι οι κακώσεις προκλήθηκαν ενώ ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν εν ζωή.

«Κάποιες είναι συμβατές και με χτύπημα από κοντάρι, ενώ άλλες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από την προπέλα του σκάφους», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δύο από τα χτυπήματα θεωρούνται τα κυρίως θανατηφόρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ένα από αυτά, το οποίο, σύμφωνα με όσα είπε, είναι «συμβατό με χτύπημα από θλων και τέμνον όργανο μεγάλης κινητικής δύναμης».

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε επίσης στην έκθεση της τεχνικής συμβούλου της οικογένειας, Χαράς Σπηλιοπούλου, σύμφωνα με την οποία «αν αυτά τα τραύματα δε συνέβαιναν σε περιβάλλον νερού δεν θα επερχόταν ο πνιγμός».

Στην αγόρευσή του στάθηκε εκτενώς και στις μαρτυρικές καταθέσεις. Για τον πρώτο φερόμενο ως αυτόπτη μάρτυρα σημείωσε ότι εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να καταθέσει όσα είχε δει. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα, όταν αντιλήφθηκε το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και στη συνέχεια ένα ξύλινο αλιευτικό με έναν επιβαίνοντα.

Ο μάρτυρας είχε αναφέρει ακόμη ότι είδε διαπληκτισμό μεταξύ του Σήφη Βαλυράκη και του ατόμου που βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος.

Για τον δεύτερο μάρτυρα, ο εισαγγελέας επισήμανε ότι τόσο εκείνος όσο και ο πρώτος είχαν υποδείξει το σημείο όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, εκτυλίχθηκε το περιστατικό. «Και ο Ασημάκος και ο Ασμάνης έδειξαν το χώρο που έγινε το περιστατικό, αναφέρουν διαπληκτισμό και πώς έχουν γίνει τα περιστατικά», ανέφερε.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις διαφοροποιήσεις που είχαν παρουσιαστεί στις καταθέσεις μαρτύρων, ο εισαγγελικός λειτουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που συναντάται συχνά στις δικαστικές υποθέσεις. «Αν βάλεις εδώ ένα βίντεο και ζητήσεις απ’ όλους να γράψουν τι είδαν, θα εκπλαγείς από τις απαντήσεις που θα πάρεις», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την αγόρευσή του απάντησε και στους ισχυρισμούς του προέδρου του σωματείου ψαράδων της περιοχής, ο οποίος είχε αμφισβητήσει την κατάθεση ενός εκ των μαρτύρων. «Η οικογένεια Βαλυράκη θέλει να μάθει τι έγινε. Και θα γίνει αυτό. Θα αποδειχτεί αν ήταν ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια», ανέφερε ο εισαγγελέας, πριν καταλήξει στην πρότασή του.

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