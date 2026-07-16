Kerveros: Ελλάδα και Κύπρος επενδύουν στο drone με πύραυλο 5ης γενιάς

Μια νέα σελίδα στην αμυντική συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας ανοίγει με τη συντονισμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη και τη βιομηχανική παραγωγή ενός εξελιγμένου μη επανδρωμένου συστήματος κρούσης (drone).

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι δύο χώρες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στην υποβολή κοινού φακέλου για ένα εγχώριο μαχητικό drone. Η κίνηση αυτή δεν γίνεται στο κενό. Αντιθέτως, πατάει πάνω στο αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης SAFE (Security Action for Europe), το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει βαθιές οικονομικές ανάσες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συγκεκριμένο ταμείο δεν περιορίζεται στενά στα σύνορα της Ένωσης, καθώς καλύπτει επίσης την Ουκρανία αλλά και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Στόχος της Ευρώπης είναι ξεκάθαρος: η απεξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές και η γιγάντωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας. Για την Ελλάδα και την Κύπρο, η ευκαιρία αυτή μεταφράζεται σε μια μοναδική συγκυρία να αναπτύξουν τεχνολογία αιχμής με κοινοτικά κονδύλια, θωρακίζοντας την Ανατολική Μεσόγειο.

Από τα Χανιά στην κορυφή της τεχνολογίας με τον Kerveros

Την ίδια ώρα που οι διπλωματικές και στρατιωτικές επαφές για το πρόγραμμα SAFE βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η ελληνική αμυντική βιομηχανία στέλνει τα δικά της ηχηρά μηνύματα από την Κρήτη. Η εταιρεία ALTUS-LSA, με έδρα τα Χανιά, ανακοίνωσε την απόλυτα επιτυχημένη ολοκλήρωση δοκιμών με πραγματικά πυρά. Πρωταγωνιστής των δοκιμών αυτών ήταν το μαχητικό drone Kerveros. Η δοκιμή αυτή δεν ήταν μια απλή άσκηση ρουτίνας, καθώς πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τον ευρωπαϊκό κολοσσό MBDA, γεγονός που προσδίδει τεράστιο κύρος στο ελληνικό εγχείρημα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών σεναρίων στην Κρήτη, το Kerveros, το οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί μια εξαιρετικά τροποποιημένη έκδοση του οκτακόπτερου βαρέος φορτίου ATLAS 8, εκτόξευσε με απόλυτη ευστοχία τον αντιαρματικό πύραυλο πέμπτης γενιάς Akeron MP. Ο συγκεκριμένος πύραυλος της MBDA θεωρείται ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά για την εξουδετέρωση τεθωρακισμένων στόχων.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την κατασκευάστρια εταιρεία, οι εξαντλητικές δοκιμές στο πεδίο επιβεβαίωσαν ότι όλα τα υποσυστήματα λειτούργησαν υποδειγματικά. Η πλατφόρμα του ATLAS 8, το σύστημα ελέγχου πτήσης, οι εξελιγμένοι ηλεκτροοπτικοί αισθητήρες που φέρει, καθώς και το σύστημα ελέγχου πυρός, συνεργάστηκαν άψογα με το βαρύ οπλικό φορτίο κάτω από πραγματικές, απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες. Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι το ελληνικό οικοσύστημα μπορεί να παράγει λύσεις που στέκονται επάξια στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο.

TLAS 8 / Kerveros (ALTUS-LSA):

Βαρέος τύπου ηλεκτρικό οκτακόπτερο (multicopter) heavy-lift.

Βασική χωρητικότητα payload: ~40 kg (υπάρχει ανάπτυξη hybrid-electric έκδοσης για ~100 kg payload και μεγαλύτερη αυτονομία ~3 ώρες vs ~40 λεπτά στην ηλεκτρική).

Διαστάσεις (ενδεικτικά): footprint ~2.29m x 2.4m x 0.68m (folded). Ενσωμάτωση όπλων: Κυρίως 2x Akeron MP (ή και άλλα payloads).

(ή και άλλα payloads). Δυνατότητα για anti-drone όπλα όπως KMB Hunter (έως 8 σε swarm).

Πλεονεκτήματα: Σταθερότητα σε βολές (χωρίς inertial/pendulum effects), λειτουργία σε GNSS jamming/spoofing (με INS), ηλεκτροοπτικοί αισθητήρες, fire-control system.

Κατάλληλο για οπλισμένη αναγνώριση, precision strikes κατά τεθωρακισμένων/υποδομών.

Akeron MP (MBDA, 5ης γενιάς):

Βάρος πυραύλου: 15 kg (με σωλήνα). Μήκος: 1.3 m, διάμετρος 140 mm.

Βεληνεκές: >4 km (όλες οι συνθήκες).

Κεφαλή: Tandem HEAT – διαπερνά >1000 mm RHA (με ERA) ή >2000 mm σκυρόδεμα.

Guidance: Fire-and-forget + man-in-the-loop (fiber-optic datalink), dual-band seeker (uncooled IR + visible), LOBL/LOAL modes.

Πολύ ευέλικτο σε urban/confined spaces, top-attack δυνατότητα, low signature.

Η επιχειρησιακή ένταξη και οι δοκιμές στο πεδίο των ασκήσεων

Η πορεία του Kerveros προς την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν ξεκίνησε χθες. Το ελληνικό μαχητικό drone έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του σε μεγάλης κλίμακας εθνικές ασκήσεις, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του στους επιτελείς του Πενταγώνου. Συμμετείχε ενεργά στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός '25», όπου και αξιολογήθηκε εξονυχιστικά τόσο από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσο και από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Το συγκεκριμένο κέντρο παίζει κομβικό ρόλο στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο ελληνικό οπλοστάσιο, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην παραγωγή και την επιχειρησιακή εφαρμογή.

Η παρουσία του drone δεν σταμάτησε εκεί. Το σύστημα δοκιμάστηκε εκ νέου και στην πρόσφατη άσκηση «Δούρειος Ίππος '26», επιβεβαιώνοντας ότι η ALTUS-LSA έχει δημιουργήσει ένα ώριμο προϊόν, έτοιμο να αναλάβει αποστολές στο σύγχρονο πεδίο μάχης όπου τα μη επανδρωμένα συστήματα κυριαρχούν.

Αυτές οι συνεχείς δοκιμές υπό το βλέμμα των Ελλήνων αξιωματικών δείχνουν ότι η Αθήνα δεν ψάχνει απλώς θεωρητικές λύσεις στα χαρτιά, αλλά επενδύει σε δοκιμασμένες πλατφόρμες. Η κοινή πρωτοβουλία με τη Λευκωσία έρχεται να κουμπώσει πάνω σε αυτή την ώριμη τεχνολογική βάση. Μέσα από το SAFE, οι δύο χώρες στοχεύουν στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινοπραξίας που θα επιτρέψει τη μαζική παραγωγή τέτοιων συστημάτων, δίνοντας μια καθαρά ελληνική και κυπριακή απάντηση στις σύγχρονες απειλές της περιοχής.

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