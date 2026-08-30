Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

Snapshot Προτείνεται διπλό εξεταστικό σύστημα με εισαγωγή στα ΑΕΙ μεσαίας και χαμηλής ζήτησης μέσω Εθνικού Απολυτηρίου χωρίς πανελλαδικές.

Η εισαγωγή στα δημοφιλή τμήματα θα γίνεται με το Εθνικό Απολυτήριο και επιπλέον πανελλαδικές εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Η πρώτη τάξη του Λυκείου θα εξαιρεθεί από τις εξεταστικές αλλαγές, ενώ στις Β’ και Γ’ Λυκείου θα εισαχθούν εθνικές εξετάσεις με αυξημένη αντικειμενικότητα.

Στο νέο σύστημα κεντρικό ρόλο θα έχει μια μεγάλη Τράπεζα Θεμάτων με ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, πιθανώς υποστηριζόμενη από Τεχνητή Νοημοσύνη για παραλλαγές θεμάτων.

Οι προτάσεις είναι προς διαβούλευση και δεν έχουν ακόμη κατατεθεί ως επίσημο νομοθετικό πλαίσιο, με οριστική έκθεση να αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Τη δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση στην οποία θα συζητηθούν οι προτάσεις της ενδιάμεσης έκθεσης της Επιτροπής του νέου Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία σχετικά με Λύκειο και νέο εξεταστικό σύστημα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», τα μέλη της επιτροπής συζητούν για ένα διπλό εξεταστικό σύστημα:

Είσοδο μεσαίας και χαμηλής ζήτησης τμήματα των ΑΕΙ μόνο με τους βαθμούς ενός νέου στιβαρού Εθνικού Απολυτηρίου που θα βασίζεται σε εθνικές εξετάσεις στη Β’ και Γ’ Λυκείου χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις

Είσοδο στα τμήματα υψηλής ζήτησης των ΑΕΙ με την παραπάνω διαδικασία του Εθνικού Απολυτηρίου αλλά και μια επιπρόσθετη μορφή πανελλαδικών εξετάσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Τα παραπάνω ωστόσο δεν έχουν κατατεθεί ακόμη ως επίσημη πρόταση, αλλά ως μορφές εξεταστικών μοντέλων της ενδιάμεσης έκθεσης του Διαλόγου με την οριστική έκθεση να αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, αφού προηγηθεί διαβούλευση των προτάσεων που θα γίνουν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Και βέβαια οι προτάσεις αυτές θα κατατεθούν αλλά το ερώτημα είναι αν θα καταλήξουν ποτέ να πάρουν τη μορφή νομοθετικής πρότασης ή όχι. Τι συζητούν αυτή τη στιγμή τα μέλη του νέου Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία περί του εξεταστικού συστήματος; Οι πρώτες σκέψεις τους αφορούν τα παρακάτω:

Η πρώτη τάξη του Λυκείου κρίνεται ότι πρέπει να παραμένει «εκτός εξεταστικών φορτίων» και να εξαιρεθεί από τις αλλαγές που θα γίνουν στον δρόμο προς ένα στιβαρό Εθνικό Απολυτήριο.

Στις Β’ και Γ’ τάξεις του Λυκείου (με τους Προσανατολισμούς και τις ιδιαιτερότητές τους) θα προταθεί να εισαχθούν εξετάσεις εθνικού τύπου με αυξημένες εγγυήσεις αντικειμενικότητας.

Κεντρικό εργαλείο του νέου αυτού συστήματος προβλέπεται να αποτελέσει μια μεγάλη ανοιχτή Τράπεζα Θεμάτων, με ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η φιλοσοφία που συζητείται βασίζεται τώρα και στις επιλογές της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της οποίας πιθανώς θα μπορούν να παράγονται παραλλαγές των θεμάτων της Τράπεζας ανά περιοχές της χώρας και των σχολείων της: διαφορετικά αριθμητικά δεδομένα, εναλλακτικές διατυπώσεις και ισοδύναμα ερωτήματα, με κοινό όμως επίπεδο δυσκολίας και αντίστοιχη εκπαιδευτική αξία.