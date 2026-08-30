Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο

Snapshot Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών και η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα μπροστά από το Παλάτι του Όσλο.

Μετά την κηδεία του, θα ταφεί σε σαρκοφάγο αξίας περίπου 2 εκατ. ευρώ στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Ακερσούς, όπου θα τοποθετηθεί και η σαρκοφάγος της βασίλισσας Σόνιας.

Η κατασκευή της σαρκοφάγου προκάλεσε συζητήσεις λόγω του υψηλού κόστους, το οποίο καλύφθηκε από τα κρατικά ταμεία της Νορβηγίας.

Το έργο ανατέθηκε σε βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο και υλοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου και της παράδοσης, υπό την καθοδήγηση του βασιλικού ζεύγους και της βασιλικής αυλής.

Το βασιλικό μαυσωλείο στο φρούριο Ακερσούς φιλοξενεί τους προηγούμενους μονάρχες της Νορβηγίας, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και παππούδων του βασιλιά Χάραλντ. Snapshot powered by AI

Οι Νορβηγοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο για να αποχαιρετήσουν τον βασιλιά Χάραλντ μπροστά από το Παλάτι όπου βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του.

Ο γηραιότερος μονάρχης της Ευρώπης, ο οποίος βγήκε από τη σκιά του αγαπημένου και εξωστρεφούς πατέρα του για να αναδειχθεί σε μεταρρυθμιστή κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τριών δεκαετιών που βρισκόταν στο θρόνο, απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών.

Το εσωτερικό της εκκλησίας μέσα στο φρούριο του Ακερσούς NTB

Μετά την τελετή της κηδείας του θα ταφεί μέσα σε μία σαρκοφάγο αξίας περίπου 2 εκατ. ευρώ η οποία θα τοποθετηθεί στο βασιλικό μαυσωλείο στο φρούριο Ακερσούς στο Όσλο. Η σαρκοφάγος της βασίλισσας Σόνιας έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί δίπλα του στην ίδια κρύπτη του φρουρίου όταν εκείνη αποβιώσει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα νορβηγικά ΜΜΕ για την σαρκοφάγο την οποία κανείς δεν έχει δει. Η κατασκευή της έγινε γνωστή πριν από περίπου δύο χρόνια και προκάλεσε έντονες συζητήσεις κυρίως για την αυξημένη τιμή των 2 εκατ. ευρώ που προήλθε από τα κρατικά ταμεία της Νορβηγίας.

Βασιλικές σαρκοφάγοι σε κρύπτη στο φρούριο του Ακερσούς NTB

Τότε ο εκλιπών βασιλιάς Χάραλντ είχε αστειευτεί ότι κρατικός προϋπολογισμός περιλάμβανε ένα κονδύλι που θα μπορούσε να θυμίσει σε κάποιους τις πυραμίδες της Αιγύπτου. «Ελπίζω να έχει καλή επένδυση ώστε η διαμονή να είναι άνετη. Θα μείνουμε εκεί για αρκετό καιρό», είχε πει ο βασιλιάς Χάραλντ στο ετήσιο δείπνο του κοινοβουλίου το 2025 την ώρα που κοιτούσε τη βασίλισσα Σόνια.

Το έργο της κατασκευής της σαρκοφάγου ανατέθηκε σε βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο της Νορβηγίας και τις οδηγίες έδινε προσωπικά το βασιλικό ζεύγος αλλά και μέλη της βασιλικής αυλής προκειμένου να τηρηθεί στο έπακρο το πρωτόκολλο και η παράδοση.

Η εκκλησία στο εσωτερικό του φρουρείου NTB

Το φρούριο Ακερσούς όπου θα ταφεί ο εκλιπών βασιλειάς βρίσκεται στο κέντρο του Όσλο και δεσπόζει πάνω από την πόλη εδώ και περισσότερα από 700 χρόνια. Το βασιλικό μαυσωλείο, όπου έχουν ταφεί οι μονάρχες της Νορβηγίας, βρίσκεται κάτω από την εκκλησία του κάστρου, εντός του χώρου του φρουρίου.Στο βασιλικό μαυσωλείο βρίσκονται ο πατέρας του εκλιπόντα βασιλιά, ο βασιλιάς Όλαφ Ε΄, η μητέρα του, πριγκίπισσα Μάρθα, και οι παππούδες του, ο βασιλιάς Χάακον Ζ΄ και η βασίλισσα Μοντ.