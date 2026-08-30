Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

Τι προβλέπεται στην συμφωνία για το καθεστώς κυριότητας της Μονής  

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Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι διαπραγματεύσεις για το καθεστώς κυριότητας της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένονται οι τελικές υπογραφές.
  • Η συμφωνία προβλέπει «διπλό καθεστώς κυριότητας», όπου η αδελφότητα έχει δικαίωμα θρησκευτικής χρήσης και λειτουργίας, αλλά δεν μπορεί να μεταβιβάζει ή να αξιοποιεί τα ιστορικά ακίνητα και θησαυρούς της Μονής.
  • Η γνωμάτευση της αιγυπτιακής Εφορείας Αρχαιοτήτων θα είναι καθοριστική για τη χρήση και διαχείριση των εθνικών θρησκευτικών θησαυρών και των ιστορικών ακινήτων της Μονής.
  • Η αδελφότητα επεξεργάζεται τις ρυθμίσεις για τα μικρότερα ακίνητα που της παρέχουν εισόδημα, με βάση λεπτομερή καταγραφή από ειδικούς επιστήμονες.
  • Μετά την απάντηση της αδελφότητας στις αιγυπτιακές προτάσεις, θα ακολουθήσει η οριστική απάντηση της Αιγύπτου, η απόδοση αιγυπτιακής υπηκοότητας και η αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου Συμέων ως νόμιμου Καθηγούμενου με Προεδρικό Διάταγμα.
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Είναι κοινή εκτίμηση σε Σινά, Κάιρο και Αθήνα ότι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, που θα περιγράφει τη νέα νομική πραγματικότητα σχετικά με το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, πλησιάζουν στο κρίσιμο τελικό στάδιο, όπου θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής.

«Είμαστε στο σημείο, δηλαδή, που η σιναϊτική αδελφότητα θα απαντήσει στις τελευταίες απόψεις-θέσεις που τις απέστειλε το αιγυπτιακό δημόσιο στις αρχές του τρέχοντος Αυγούστου και όλα πλέον θα πάρουν την οδό των τελικών υπογραφών», είπε στην εφημερίδα «Τα Νέα» πηγή που ενημερώνεται για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Λόγω της εορτής του Δεκαπενταύγουστου, τόσο με το νέο όσο και με το παλαιό ημερολόγιο, υπήρξε μια καθυστέρηση για την οποία Κάιρο και Αθήνα δείχνουν την προσήκουσα κατανόηση», πρόσθεσε σχετικά. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, ο κεντρικός άξονας της συμφωνίας που είναι πλέον κοινά αποδεκτός, προβλέπει ένα ιδιότυπο «διπλό καθεστώς κυριότητας»: Η σιναϊτική αδελφότητα θα έχει το απόλυτο δικαίωμα θρησκευτικής διακατοχής, χρήσης και λειτουργίας, τόσο επί των ακινήτων όσο και επί των κινητών στο διηνεκές, δεν θα της επιτρέπεται όμως να μεταβιβάζει, μεταβάλλει ή αξιοποιεί τόσο τα ιστορικά ακίνητα της Μονής, όσο και τους μοναδικούς αρχαιολογικούς και βυζαντινούς θησαυρούς της.

Οτιδήποτε αφορά τη χρήση, έκθεση ή πορεία των εθνικών θρησκευτικών θησαυρών της Αιγύπτου ή τα ιστορικά ακίνητα της Μονής, η γνωμάτευση της αιγυπτιακής Εφορείας Αρχαιοτήτων θα είναι εφεξής σημαντική. Νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν τη λύση που προτείνεται ως ένα σύγχρονο καθεστώς «ψιλής κυριότητας» από τη μία πλευρά και «επικαρπίας υπό όρους» από την άλλη, ένα καθεστώς που θα σέβεται δηλαδή το εγχώριο έννομο δίκαιο της Αιγύπτου και τα διεθνώς παραδεκτά για τις απανταχού θρησκευτικές κοινότητες.

Στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αδελφότητα γίνεται επεξεργασία των ρυθμίσεων για τα δεκάδες μικρότερα ακίνητα της Μονής (γαίες και ακίνητα), για τα οποία έχει γίνει καταπληκτική δουλειά καταγραφής και περιγραφής από επίλεκτη ομάδα έγκριτων επιστημόνων και από τα οποία ακίνητα και γαίες, η αδελφότητα εξασφαλίζει ένα μικρό εισόδημα επιβίωσης.

Η απάντηση της αδελφότητας επί των προτάσεων της Αιγύπτου που έφθασαν στη Μονή αρχές Αυγούστου θα σταλεί μόλις αναχωρήσει από το μοναστήρι ο ελληνοαμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρήγας.

Από τη στιγμή που το αιγυπτιακό δημόσιο πάρει στα χέρια του εντός των προσεχών ημερών τις τελευταίες απόψεις της αδελφότητας, θα αναμένεται η οριστική απάντηση της Αιγύπτου. Παράλληλα θα αποδοθεί η αιγυπτιακή υπηκοότητα και θα αναγνωριστεί με Προεδρικό Διάταγμα ο Αρχιεπίσκοπος Συμέων ως νόμιμος Καθηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, ενώ θα γίνει γνωστό και το ειδικό καθεστώς παραμονής των μελών της αδελφότητας.

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