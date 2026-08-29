Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχτηκε επίθεση από σκύλο - «Μία απλή βόλτα έγινε εφιάλτης»

Snapshot Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δέχτηκε επίθεση από μεγάλο σκύλο ενώ βρισκόταν σε βόλτα με το δικό του ακίτα.

Προσπάθησε να προστατέψει τον σκύλο του και τραυματίστηκε, με πρησμένο χέρι και πόνο στον γοφό.

Η επίθεση συνέβη από ένα σκύλο πιθανώς πιτ μπουλ ή πρέσα κανάριο που ήταν εκτός λουριού.

Ο Αλεξάνδρου τόνισε την ανάγκη για υπευθυνότητα όσων έχουν μεγάλα και δυνατά σκυλιά, λόγω του κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν.

Επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν ιδιοκτήτες επικίνδυνων σκύλων, ειδικά σε περιοχές με μικρότερα ή ευάλωτα ζώα και ανθρώπους. Snapshot powered by AI

Επίθεση από έναν μεγαλόσωμο σκύλο δέχθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media.

Στις αναρτήσεις του, ο influencer είπε ότι είχε βγει βόλτα με τον δικό του σκύλο, όταν ένα πιτ μπουλ ή πρέσα κανάριο πήγε να επιτεθεί στο σκυλί ράτσας ακίτα του επιχειρηματία. Ο Αλεξάνδρου προσπάθησε να προστατέψει τον σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος.

Στα βίντεο, ακούγεται να λέει: «Θα ξεκινήσω από εδώ, τρέχουν και από εδώ αίματα... Καλά δεν θέλετε να δείτε το χέρι μου πώς έχει πρηστεί που έχω πέσει εδώ... Εφιάλτης! Ευτυχώς που ήμουν σε μια φάση και παρέμεινα και λίγο ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί, δεν ξέρω αν ήταν πιτ μπουλ ή πρέσα κανάριο, έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Λαβ, μπήκα μπροστά, με έριξαν κάτω.

Πονάει ο γοφός μου λίγο και το χέρι μου έχει πρηστεί φουλ εδώ. Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της, κάποιο μικρό σκυλάκι, δεν ξέρω τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν μπορούν πραγματικά να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα».

«Έχω φάει χώματα, έχω πέσει κάτω. Έπεσα με όλη μου την αριστερή πλευρά, για να μην... Βασικά εκείνη την ώρα σκεφτείτε ότι ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα και με την ορμή που είχαν πάνω μου, έπεσα κάτω. Απλά θέλω να πω ότι θέλει τεράστια προσοχή. Είναι διαφορετική ευθύνη όταν έχεις ένα σκύλο που είναι όπλο ουσιαστικά, γιατί αυτός ο σκύλος πραγματικά αν δαγκώσει ή και μόνο σε παρασύρει με τα κιλά που έχει, μπορεί να σου κάνει τεράστια ζημιά.

Το λέω με την άποψη ότι εγώ είμαι και ένας άνθρωπος 100 κιλά, κράτησα και λίγο την ψυχραιμία μου, κάπως τον απώθησα. Εδώ στη γειτονιά περνάνε άνθρωποι που έχουν μικρότερα σκυλιά, και γενικότερα γυναίκες, κάποιες μαμάδες. Θέλει τεράστια προσοχή με αυτούς που έχουν σκυλιά που είναι επικίνδυνα. Αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Αλεξάνδρου.