Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου
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- Ανακοινώθηκαν 5,3 δισ. ευρώ για προγράμματα φθηνής στέγης, νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ και βελτιώσεις στις συγκοινωνίες.
- Το πρόγραμμα Εξοικονομώ λαμβάνει χρηματοδότηση 2,1 δισ. ευρώ.
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πακέτο μέτρων που αφορά κατοικίες και αυτοκίνητα.
- Υπογράφεται η συμφωνία για το πρόγραμμα «Ασπίδα».
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: «Δώρα» στη ΔΕΘ για μικρομεσαίους
Ελεύθερος Τύπος: Πακέτο ΔΕΘ για τη μεσαία τάξη
Το Βήμα: Το «ναρκοπέδιο» της Βόρειας Ελλάδας
Καθημερινή: «Μαφίες» χωρίς τιμωρία
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου
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