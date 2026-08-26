Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου  

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Απογευματινή παρουσιάζει πέντε μέτρα για αύξηση των συντάξεων.
  • Ο Ελεύθερος Τύπος εξηγεί τη διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μπαλκόνια.
  • Τα Νέα αναφέρουν πότε φορολογούνται τα κουπόνια σίτισης.
  • Η Καθημερινή αναφέρεται στις απαιτήσεις της Τουρκίας για άδεια σχετικά με καλώδιο.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις

Ελεύθερος Τύπος: Βήμα βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Τα Νέα: Κουπόνια σίτισης - Πότε φορολογούνται

Καθημερινή: Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου

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