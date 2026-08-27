Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου   

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εφημερίδα "Απογευματινή" αναφέρεται σε απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο.
  • Ο "Ελεύθερος Τύπος" παρουσιάζει έξι μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων.
  • Τα "Νέα" ανακοινώνουν σημαντική πρόοδο με φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας.
  • Η "Καθημερινή" αναφέρει την προετοιμασία φόρμουλας για καλώδιο.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο

Ελεύθερος Τύπος: 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων

Τα Νέα: Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας - Πρώτη μεγάλη νίκη

Καθημερινή: Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου

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