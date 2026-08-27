Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η εφημερίδα "Απογευματινή" αναφέρεται σε απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο.
- Ο "Ελεύθερος Τύπος" παρουσιάζει έξι μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων.
- Τα "Νέα" ανακοινώνουν σημαντική πρόοδο με φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας.
- Η "Καθημερινή" αναφέρει την προετοιμασία φόρμουλας για καλώδιο.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο
Ελεύθερος Τύπος: 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων
Τα Νέα: Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας - Πρώτη μεγάλη νίκη
Καθημερινή: Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της ΑΕΚ - Οι πιθανοί αντίπαλοι
18:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή
06:31 ∙ WHAT THE FACT
Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα
10:32 ∙ WHAT THE FACT