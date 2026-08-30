Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 πριν από τις εκλογές - Ποιοι κερδίζουν και πόσο

Snapshot Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα θαπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές του 2027, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η αύξηση θα επηρεάσει άμεσα περίπου 550.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και συνολικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων και δικαιούχων επιδομάτων.

Οι αυξήσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τον Απρίλιο του 2027, μετά την ολοκλήρωση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τον Μάρτιο.

Από το 2028 ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα βασίζεται σε αντικειμενικούς οικονομικούς δείκτες όπως ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα της εργασίας, αντικαθιστώντας την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι κοινωνικοί φορείς ζητούν αντισταθμιστικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, όπως μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων και εργοδοτικών εισφορών, για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο μισθολογικό κόστος. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα για τις αποδοχές εκατομμυρίων εργαζομένων διαμορφώνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2027, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλλει ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές.

Η επόμενη αύξηση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα περίπου 550.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ οι συνολικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα αγγίξουν περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους, καθώς η αναπροσαρμογή επηρεάζει και τις αποδοχές στο Δημόσιο, τις τριετίες αλλά και μια σειρά επιδομάτων.

Πότε θα φανούν οι αυξήσεις

Οι αυξήσεις αναμένεται να φανούν στις μισθοδοσίες από τον Απρίλιο του 2027. Η τελική απόφαση για το ύψος του νέου κατώτατου μισθού αναμένεται τον Μάρτιο, αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Μητσοτάκης: Πάνω από 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη δώσει το στίγμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, ανεβάζοντας τον πήχη πάνω από τα 950 ευρώ. «Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, τα 950 ευρώ παύουν ουσιαστικά να αποτελούν το ανώτατο κυβερνητικό ορόσημο και μετατρέπονται σε βάση για τις νέες συζητήσεις σχετικά με το ύψος των αποδοχών.

Ποιοι θα δουν αυξήσεις

Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα στα 920 ευρώ μεικτά.

Άμεσο όφελος από την αύξηση θα έχουν περίπου 550.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η επίδραση, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε αυτή την κατηγορία.

Στους εργαζόμενους που αναμένεται να επηρεαστούν περιλαμβάνονται:

περίπου 550.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό,

δημόσιοι υπάλληλοι, λόγω της οριζόντιας προσαρμογής των αποδοχών,

εργαζόμενοι που λαμβάνουν προσαύξηση λόγω τριετιών,

δικαιούχοι επιδομάτων που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό.

Μεταξύ των παροχών που επηρεάζονται είναι και επιδόματα όπως αυτά της ανεργίας και της μητρότητας.

Τι σημαίνει αύξηση στα 970 ευρώ

Ένα από τα σενάρια που χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθεί στην πράξη η επίδραση μιας νέας αύξησης είναι αυτό των 970 ευρώ μεικτά.

Σε αυτή την περίπτωση, οι αποδοχές διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Τριετίες 2026 2027

Χωρίς τριετία 920€ 970€

Μία τριετία 1.012€ 1.062€

Δύο τριετίες 1.104€ 1.154€

Τρεις τριετίες 1.196€ 1.246€

Έτσι, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με 920 ευρώ μεικτά και έχει συμπληρώσει μία τριετία, με το συγκεκριμένο σενάριο θα έφτανε στα 1.062 ευρώ.

Με δύο τριετίες οι μεικτές αποδοχές θα διαμορφώνονταν στα 1.154 ευρώ, ενώ με τρεις θα έφταναν τα 1.246 ευρώ.

Πρόκειται, πάντως, για ενδεικτικούς υπολογισμούς και όχι για το τελικό ύψος του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει το 2027.

Από τα 920 στα 1.000 ευρώ: Πόσα θα μένουν στην τσέπη

Η αύξηση του μεικτού μισθού έχει φυσικά αντίκτυπο και στις καθαρές αποδοχές.

Με τα σημερινά δεδομένα, τα 920 ευρώ μεικτά αντιστοιχούν περίπου σε 772 ευρώ καθαρά για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Εάν ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 950 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές υπολογίζονται περίπου στα 794 ευρώ.

Στο σενάριο των 970 ευρώ μεικτά, τα καθαρά φτάνουν περίπου στα 808 ευρώ, ενώ με κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ οι καθαρές αποδοχές εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 829 ευρώ.

Κατώτατος μισθός Ενδεικτικά καθαρά

920 € 772€

950 € 794€

970 € 808€

1.000 € 829€

Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, καθώς το τελικό ποσό που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι θα εξαρτηθεί από το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο του 2027.

Μαρκόπουλος: Στόχος οι «τετραψήφιοι» μισθοί

Η κυβέρνηση συνδέει την αύξηση του κατώτατου μισθού με τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των εισοδημάτων και προσέγγισης των μισθολογικών επιπέδων της Δυτικής Ευρώπης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι σαφές ότι όσο βελτιώνεται η οικονομία και έχουμε την ανάπτυξη που έχουμε, θα υπάρξει κοινωνικό μέρισμα. Επομένως είναι σαφές ότι θα πρέπει να προδιαγραφεί μια πορεία προς δυτικοευρωπαϊκού χαρακτήρα μισθούς, και τι σημαίνει δυτικοευρωπαϊκού χαρακτήρα μισθούς; Τετραψήφια νούμερα».

Η συγκεκριμένη αναφορά τροφοδοτεί τα σενάρια για έναν κατώτατο μισθό που θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να ξεπεράσει το όριο των 1.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις ζητούν αντισταθμιστικά μέτρα

Η αύξηση των μισθών βρίσκει θετική ανταπόκριση από τους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι ωστόσο επισημαίνουν ότι η άνοδος του μισθολογικού κόστους θα πρέπει να συνοδευτεί από μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι εργοδοτικές εισφορές, ώστε ένα μέρος του πρόσθετου κόστους να αντισταθμιστεί.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημειώνει ότι η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για την αγορά, καθώς οι εργαζόμενοι αποτελούν παράλληλα και καταναλωτές.

Παράλληλα, ζητά μέτρα όπως η μείωση ή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και η κατάργηση των τεκμηρίων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης υπογραμμίζει ότι τα 950 ευρώ αποτελούν τον στόχο, ζητώντας ταυτόχρονα να αποσυνδεθεί ο κατώτατος μισθός από το τεκμαρτό εισόδημα.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ευρύτερο οικονομικό πακέτο αναμένεται να αποκτήσουν πιο συγκεκριμένη μορφή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι:

Μείωση της προκαταβολής φόρου: Εφόσον υιοθετηθεί, η παρέμβαση θα επηρεάσει άμεσα το φορολογικό κόστος των επιχειρήσεων στις δηλώσεις του 2027.

Περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών: Έχει ήδη δρομολογηθεί νέα μείωση και μένει να φανεί αν θα περιοριστεί στο 0,5% ή αν θα είναι μεγαλύτερη. Μια μεγαλύτερη μείωση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην αύξηση των μεικτών μισθών.

Τέλος επιτηδεύματος: Για τα φυσικά πρόσωπα έχει ήδη καταργηθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάργησης και για τα νομικά πρόσωπα που εξακολουθούν να επιβαρύνονται. Σε μια τέτοια περίπτωση, το όφελος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους: Στο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται και εργαλεία χρηματοδότησης, με στόχο να διευκολυνθούν επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Πάνω από 800 ευρώ τα καθαρά - Μεγαλύτερο όφελος για τους νέους

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδραση που αναμένεται να έχει η νέα αύξηση στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Με βάση τα σημερινά σενάρια, οι καθαρές αποδοχές αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο των 800 ευρώ, ανάλογα πάντα με το τελικό ύψος του κατώτατου μισθού και το φορολογικό καθεστώς που θα ισχύσει.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 25 ετών αναμένεται, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, να έχουν μεγαλύτερη ενίσχυση στις καθαρές αποδοχές τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους εργαζόμενους.

Το 2027 αλλάζει για τελευταία φορά ο τρόπος καθορισμού

Το 2027 αποτελεί κομβική χρονιά και για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται ο κατώτατος μισθός.

Θα είναι η τελευταία φορά που το ύψος του θα αποφασιστεί από το υπουργικό συμβούλιο.

Από το 2028 τίθεται σε εφαρμογή νέος μηχανισμός, βάσει του οποίου η αναπροσαρμογή θα συνδέεται με αντικειμενικούς οικονομικούς δείκτες.

Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται υπόψη:

ο πληθωρισμός,

η παραγωγικότητα της εργασίας.

Έτσι, από το 2028 και μετά, η εξέλιξη του κατώτατου μισθού θα συνδέεται περισσότερο με την πορεία της οικονομίας και θα ακολουθεί έναν πιο αυτοματοποιημένο μηχανισμό υπολογισμού.

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