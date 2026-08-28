Μητσοτάκης σε πολίτες στην Κοζάνη: Πριν τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα και προκοπή στη χώρα.

Στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και τον προγραμματισμό μέχρι το 2030.

Η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, με έμφαση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία πλούτου.

Για τη Δυτική Μακεδονία, η απολιγνιτοποίηση γίνεται οργανωμένα με στόχο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την παραμονή των νέων στην περιοχή.

Η ΔΕΗ παραμένει δεσμευμένη στη Δυτική Μακεδονία, διασφαλίζοντας θετικό ισοζύγιο απασχόλησης και υποστήριξη στην ανάπτυξη της περιοχής. Snapshot powered by AI

«Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή», διεμήνυσε σε πολίτες στην Κοζάνη σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Απέναντι μας είναι κόμματα που έχουν μια αποστολή να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης - χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο - οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε ελληνίδα και κάθε έλληνα ένα πολύ καλύτερο μελλον», πρόσθεσε κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός και προανήγγειλε τι θα ανακοινώσειε στο πλαίσιο της ΔΕΘ:

Σε μια εβδομάδα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνηση για επόμενο χρόνο αλλά και προγραμματισμό μέχρι το 2030

Η ΔΕΘ ειναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον

Για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια - για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε - αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα

Δέσμευση για τον κατώτατο μισθό

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε για τον κατώτατο μισθό λέγοντας: Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ.

Μιλώντας για τη Δυτική Μακεδονία τόνισε ότι μπορεί να αλλάξει.

Αναλυτικά ανέφερε:

Η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019 - αλλά το 2019 εμείς εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους ώστε να γίνει οργανωμένα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν

Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία και υποσχέθηκε ότι σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν ένα χρόνο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε θέματα υγείας τονίζοντας: Φτιάξαμε στη χώρα πάνω από 150 κέντρα υγείας με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό το σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία.

Καταλήγοντας ανέφερε: Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία , η ΔΕΗ δεν την εγκαταλείπει, αλλά εξασφαλίζει την ανάπτυξη στην Δυτική Μακεδονία. Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό - παραπάνω δουλειές από αυτές που χάθηκαν

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού:

Ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισσες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που αυτή την ιδιαίτερα ζεστή μέρα βρήκατε λίγο χρόνο να έρθετε εδώ, να συναντηθούμε, να πούμε δυο κουβέντες για το παρόν και για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας.

Κύριε Περιφερειάρχα, όπως είπατε, είχα την ευκαιρία σήμερα, ξεκινώντας το πρωί από τη Φλώρινα, να κάνω ένα πολύ ενδιαφέρον οδοιπορικό, για να καταλήξω στην Κοζάνη και να διαπιστώσω στην πράξη ότι πράγματι, παρά την καχυποψία, παρά τον σκεπτικισμό, παρά την επιφυλακτικότητα, η Δυτική Μακεδονία αλλάζει, μπορεί να αλλάξει και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη.

Όπως ξέρετε, έχω βρεθεί πολλές φορές στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, έχω επενδύσει, εγώ και το επιτελείο μου με πρώτο τον Νίκο Παπαθανάση, πάρα πολύ χρόνο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία της απολιγνιτοποίησης θα έχει τελικά όφελος για την Περιφέρειά σας.

Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά, διότι ακούγονται πολλές κουβέντες στον δημόσιο διάλογο. Η απολιγνιτοποίηση, φίλες και φίλοι, δεν ξεκίνησε το 2019, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Αυτό το οποίο έγινε το 2019 ήταν η συνειδητή απόφαση της κυβέρνησής μας να εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους ώστε η απολιγνιτοποίηση να γίνει με τρόπο οργανωμένο και τελικά να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ όσες χάθηκαν από την απομάκρυνση από τον λιγνίτη.

Όταν για πρώτη φορά μιλήσαμε γι’ αυτό το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, ξέρω ότι πολλοί ήσασταν εξαιρετικά καχύποπτοι. Όμως θέλω να σας πω ότι πια τα αποτελέσματα, τα ορατά αποτελέσματα αυτού του σχεδίου τα βλέπουμε. Και θα τα δούμε πολύ πιο έντονα μέσα στους επόμενους μήνες και μέσα στα επόμενα χρόνια.

Τα έργα υποδομής για τα οποία είχαμε μιλήσει ολοκληρώνονται και δρομολογούνται. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνεία στον Ε65. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον έχετε χρησιμοποιήσει, αλλά διαπιστώνετε πια ότι αυτός ο δρόμος, για τον οποίο αγωνίστηκα προσωπικά, ουσιαστικά σηματοδοτεί την άρση της απομόνωσης της Δυτικής Μακεδονίας και τη σύνδεσή της με την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και με το μεγάλο αστικό κέντρο της Αττικής.

Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα αλλάξει τελικά την τύχη της Δυτικής Μακεδονίας. Σκεφτείτε πόση ώρα χρειαζόταν κάποιος να πάει από την Αθήνα στη Φλώρινα ή στην Καστοριά και πόση ώρα θα χρειάζεται τώρα.

Αλλά δεν σταματάμε μόνο εδώ, γιατί όπως σας είχα πει πριν από κάποια χρόνια ότι προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη να ολοκληρώσω το βόρειο τμήμα του Ε65 και το έκανα, έτσι σας λέω και τώρα ότι ο δρόμος θα φτάσει μέχρι το Ξινό Νερό και τη Φλώρινα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο όλης της Δυτικής Μακεδονίας.

Το βασικό ερώτημα το οποίο αντιμετώπιζα πάντα, κάθε φορά που ερχόμουν στη Δυτική Μακεδονία, ήταν ένα: θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας οι οποίες θα αντικαταστήσουν την απασχόληση από τον λιγνίτη; Μπορώ να σας πω σήμερα, με απόλυτη βεβαιότητα, ότι κινούμαστε σε αυτόν τον δρόμο.

Βρέθηκα σήμερα το μεσημέρι σε μια εμβληματική νέα επένδυση η οποία γίνεται κοντά στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Καρδιά. Είναι η επένδυση της εταιρείας Wonderplant. Η Wonderplant είναι μια εταιρεία η οποία στη Δράμα κατασκεύασε ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονικής παραγωγής ντομάτας. Είναι αυτές οι ντομάτες οι οποίες χρησιμοποιούν πολύ λίγο νερό, παράγει το ίδιο το θερμοκήπιο την ηλεκτρική του ενέργεια.

Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς είναι ότι αυτή η επένδυση, στη Δράμα μόνο, δημιούργησε 440 θέσεις εργασίας. Το ίδιο θα γίνει και εδώ μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες.

Και δεν είναι η μόνη. Έχουμε περίπου 700 επενδυτικά σχέδια μικρά, μεσαία, μεγάλα. Επιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές του τόπου. Βλέπουν ότι η Περιφέρεια αυτή, από τη στιγμή που λύνει τα ζητήματα των υποδομών της, έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Βρέθηκα σήμερα το πρωί στη βιομηχανία Tottis, αυτή μόνη θα προσθέσει 200 θέσεις εργασίας. Πήγα στη συνέχεια σε μια δημοτική επιχείρηση. Η «Ξινό Νερό» είναι δημοτική επιχείρηση, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία πριν από λίγα χρόνια έκανε τζίρο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φέτος θα κλείσει με 10 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή στηρίχθηκε από αναπτυξιακούς νόμους, από χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης, από εκεί που είχε οκτώ εργαζόμενους έχει 70 και θα τους αυξήσει πολύ περισσότερο.

Έχω επισκεφτεί στο παρελθόν επιχειρήσεις οινοποιίας, ανταγωνιστικά οινοποιεία τα οποία βραβεύονται στο εξωτερικό. Μικρές τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσονται γιατί τώρα η Δυτική Μακεδονία είναι πιο προσβάσιμη απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Στα Γρεβενά φτιάχνουμε τον δρόμο στη Βασιλίτσα, ιδιωτικοποιήσαμε το χιονοδρομικό, επενδύουμε στο Πισοδέρι.

Όλες αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες τελικά θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να ζήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική, να έχουν ελπίδα, να ξέρουν ότι έχουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί και είστε πάντα δημιουργικά πιεστικός προς την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να σας πω ότι κι εσείς αναγνωρίζετε ότι σήμερα πια βλέπουμε ότι στη Δυτική Μακεδονία πια κάτι έχει αλλάξει: την καχυποψία την έχει αντικαταστήσει η συγκρατημένη αισιοδοξία.

Προσέχω τις λέξεις μου. Δεν μου αρέσει να ωραιοποιώ τις καταστάσεις. Ξέρω, όμως, ότι σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα απ’ ό,τι ήταν πριν από έναν χρόνο και σε έναν χρόνο από τώρα θα είναι πολύ καλύτερα απ’ ό,τι είναι σήμερα. Γιατί η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Φυσικά, δεν επισκέφθηκα μόνο ιδιωτικές επενδύσεις. Επισκέφτηκα και κρατικές υποδομές. Εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στον τομέα της υγείας. Θυμάμαι, πριν από τρία χρόνια, είχα επισκεφθεί το «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο, τότε στη θεμελίωση της νέας πτέρυγας. Σήμερα πήγα και το είδα. Είναι ένα κόσμημα. Θα έχω την ευκαιρία να ξαναβρεθώ εδώ σε κάποιους μήνες από τώρα, όταν θα το εγκαινιάσουμε και επίσημα και εκεί θα μπορέσουμε να πούμε ότι και αυτό «το είπαμε και το κάνουμε».

Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών εγκαινιάστηκαν από τον Υπουργό Υγείας πριν από έναν μήνα και κάτι. Λειτουργούν ήδη υποδειγματικά. Η πόλη αποκτά ένα ολοκαίνουργιο νοσοκομείο. Και αυτό το νοσοκομείο, η καινούργια πτέρυγα την οποία θα δείτε όσοι το επισκεφθείτε πολύ σύντομα, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους. Από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα πολύ διακριτικά, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω σε νοσοκομεία, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κόσμος μέσα που αναζητεί περίθαλψη, πηγαίνω πολύ διακριτικά. Είναι άλλη η εικόνα, τελείως, από αυτή την οποία βλέπαμε στο παρελθόν. Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Θα ανακατασκευάσουμε πλήρως και το παλιό κτήριο, από τη δεκαετία του ‘50, με 23 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα της Δίκαιης Μετάβασης. Κύριε Περιφερειάρχα, περιμένουμε να βγάλετε πολύ σύντομα τον σχετικό διαγωνισμό, έτσι ώστε να ξεκινήσει και η χρηματοδότηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου υποδομής.

Δεν σταματήσαμε, όμως, εδώ. Φτιάξαμε μια σειρά από κέντρα υγείας. Φτιάξαμε συνολικά στη χώρα πάνω από 150 Κέντρα Υγείας, τα οποία έγιναν ολοκαίνουργια. Όλα αυτά έγιναν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Και στο «Μποδοσάκειο» Νοσοκομείο θα κάνουμε κάτι πραγματικά καινοτόμο: θα κάνουμε μια καινούργια ογκολογική μονάδα, έτσι ώστε οι καρκινοπαθείς συμπολίτες μας, συμπολίτες σας, να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στην Θεσσαλονίκη ή ακόμα πιο μακριά προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την ασθένεια.

Βλέπετε, λοιπόν, ότι αυτό το Σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης έχει πολλές διαφορετικές απολήξεις και καταφέρνει και καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που έχουμε για τη Δυτική Μακεδονία. Και θέλω να επαναλάβω ότι μόνο η Δυτική Μακεδονία έχει αυτό το προνόμιο, να έχει ένα Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης το οποίο πράγματι δίνει στην πολιτεία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους.

Κλείνοντας με τα τοπικά θέματα, θέλω να κάνω μια αναφορά στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι μία επιχείρηση η οποία είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι μια επιχείρηση η οποία έδωσε χιλιάδες δουλειές στη Δυτική Μακεδονία, είναι μία επιχείρηση η οποία ταύτισε την ίδια της την ιστορία με την ηλεκτροδότηση της χώρας.

Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει, φίλες και φίλοι, τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ εξακολουθεί και επενδύει στη Δυτική Μακεδονία. Επισκέφθηκα σήμερα το μεσημέρι την καινούργια μονάδα, υπερσύγχρονη, ΣΗΘΥΑ, η οποία εξασφαλίζει ότι λύνουμε οριστικά και για πάντα το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα, στο Αμύνταιο, στην Κοζάνη. Εξασφαλίσαμε και τη χρηματοδότηση, την ενδιάμεση, κ. Περιφερειάρχα, έτσι ώστε μέχρι να λειτουργήσει η μονάδα να είναι εξασφαλισμένο το κόστος της τηλεθέρμανσης.

Δεν σταματάει όμως εδώ η ΔΕΗ. Καθώς θα φεύγουμε -και φεύγουμε- από τον λιγνίτη, θα αντικαταστήσουμε τον λιγνίτη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην περιοχή της Καρδιάς θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες λίμνες. Οι λίμνες αυτές θα μετακινούν νερό από τη μία στην άλλη, θα τροφοδοτούν έναν στρόβιλο και θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φανταστείτε το σαν μια τεράστια μπαταρία.

Και βέβαια, στον σταθμό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος τώρα είναι ένα κουφάρι, στην περιοχή αυτή η ΔΕΗ θα δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο data center. Η πιο σύγχρονη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα θα γίνει εδώ, στην περιοχή σας, στην Κοζάνη.

Όλα αυτά δεν είναι όνειρα, δεν είναι σχέδια επί χάρτου, είναι επενδυτικά σχέδια, για τα οποία έχει δεσμευτεί η ΔΕΗ, τα έχει παρουσιάσει στους μετόχους της, για τα οποία έχει χρηματοδότηση και τα οποία αρχίζουν και υλοποιούνται άμεσα.

Για όλα αυτά, όχι για την κατασκευή αλλά για τη λειτουργία, συζητάμε για παραπάνω από 2.000 θέσεις εργασίας. Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης, φίλες και φίλοι, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό, θα δημιουργήσουμε παραπάνω δουλειές από αυτές οι οποίες χάθηκαν.

Μιας και λέτε ότι θα είμαι πάλι ο Πρωθυπουργός, μου κάνετε μια πολύ ωραία πάσα για να κάνω μια γέφυρα και να μιλήσω πιο γενικά για τις προκλήσεις των επόμενων μηνών.

Φίλες και φίλοι, σε μια εβδομάδα από τώρα θα βρεθώ στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσω όχι μόνο το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, όπως κάνουμε πάντα, αλλά έναν συνολικό προγραμματισμό, με ορίζοντα το 2030.

Αυτή η ΔΕΘ, η όγδοη ΔΕΘ στην οποία πηγαίνω ως Πρωθυπουργός -και θέλω εδώ να πω και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη μας, στους ανθρώπους που μας εμπιστεύθηκαν και με εμπιστεύθηκαν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους-, θα είναι η τελευταία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Εκεί θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση, πόσο συνεπείς ήμασταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αλλά το σημαντικότερο είναι να μιλήσουμε για το μέλλον. Να μιλήσουμε για τον οικονομικό σχεδιασμό του επόμενου έτους, να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία με μειώσεις φόρων, με αυξήσεις συντάξεων, με αυξήσεις μισθών, πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια.

Η Ελλάδα είναι σήμερα, φίλες και φίλοι, μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη η οποία μπορεί να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και να έχει τον δημοσιονομικό χώρο να στηρίζει την κοινωνία. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε.

Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, που διαγκωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντάς σας υποσχέσεις που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια.

Δεν θέλω εδώ να μιλήσω αναλυτικά για αυτά τα οποία θα σας πω στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω ότι θα τα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα, αλλά αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σε περίπτωση που οι πολίτες μας εμπιστευτούν και την επόμενη τετραετία.

Ο πρωθυπουργός συναντηθηκε με πολίτες στην Κοζάνη Eurokinissi

Έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Είμαστε συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Το 2023 ήρθα και μίλησα εδώ, στην Κοζάνη, και ανέλαβα απέναντί σας ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ.

Σας είπα ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει τα 1.500 ευρώ και ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το επίπεδο.

Σας είπα ότι θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία και η ανεργία συνολικά στη χώρα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο που ήταν εδώ και 20 χρόνια.

Σας είπα ότι θέλουμε να κάνουμε τη χώρα ένα επενδυτικό κέντρο. Και όπως εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, γίνονται πολλές ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι γίνονται και σε ολόκληρη τη χώρα.

Σας είχα δεσμευτεί τότε ότι θέλουμε στο τέλος της τετραετίας να έχουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχαμε ποτέ. Και όταν θα πάτε να δείτε το καινούργιο «Μαμάτσειο» και θα πείτε «πράγματι, αυτό είναι ένα νοσοκομείο αντίστοιχο των προσδοκιών που έχουμε από δημόσια νοσοκομεία», θα διαπιστώσετε ότι ναι, είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.

Σας είχα πει ότι θα τελειώσουμε τον Ε65 και τον τελειώσαμε.

Είχα πει στη Θεσσαλονίκη ότι θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο Μετρό και όχι μουσαμάδες και παραδώσαμε ολοκληρωμένο Μετρό. Γι’ αυτά θα κριθούμε.

Για να μας πιστέψουν οι πολίτες, για να μας εμπιστευτούν πάλι, πρέπει πρώτα να είναι σίγουροι ότι αυτά που τους είχαμε πει τα κάναμε και τα κάνουμε.

Για όλα αυτά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε για ακόμα μια φορά γιατί η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την προκοπή.

Διότι απέναντι μας βλέπω πολλά κόμματα τα οποία πράγματι είναι ενωμένα σε μια αποστολή: να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας λένε. «Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Να φύγει ο Μητσοτάκης». Αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει στη θέση τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο, ωσάν να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιο μαγικό τρόπο.

Εμείς είμαστε εδώ, στεκόμαστε μπροστά σας με σεμνότητα, με αυτοκριτική, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας.

Ξέρουμε, ας πούμε, ότι στον πρωτογενή τομέα έχουν υπάρξει καθυστερήσεις. Κάναμε μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο ενσωματώσαμε στην ΑΑΔΕ. Αλλά οι τελευταίες πληρωμές στους αγρότες δείχνουν ότι πράγματι κάτι εδώ έχει αλλάξει και η μεγάλη πλειονότητα των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων σήμερα εισπράττουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία εισέπρατταν.

Για όλα αυτά, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τους επόμενους μήνες και οι πολίτες έχουν και μνήμη, έχουν και κρίση. Αλλά κυρίως έχουν εμπιστοσύνη.

Έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα οκτώ χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές, όταν έγιναν σφάλματα, αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας, σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις -τις βλέπετε γύρω σας- αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας, να είστε καλά, στο επανιδείν. Θα ξανάρθω αρκετές φορές στην Κοζάνη από τώρα μέχρι τις εκλογές. Καλή δύναμη και εδώ στα παιδιά μας να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, γεια σας.

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