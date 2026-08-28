Μητσοτάκης: Θα στηρίξουμε με όλους τους διαθέσιμους πόρους τη Δυτική Μακεδονία

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η απολιγνητοποίηση είναι στρατηγική επιλογή και θα κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης από όσες υπήρχαν στη λιγνιτική οικονομία.

Η επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα αποτελεί παράδειγμα των νέων αναπτυξιακών προσανατολισμών της περιοχής.

Το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία αναπτύχθηκε μετά από διαβούλευση με την επιχειρηματική κοινότητα και στοχεύει στην ενίσχυση της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της εξωστρέφειας. Snapshot powered by AI

Στην εκδήλωση για την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διαμήνυσε πως η απολιγνητοποίηση είναι στρατηγική επιλογή και πως θα κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για να στηριχθεί η Δυτική Μακεδονία.

«Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη σας λέει ψέματα», είπε ο πρωθυπουργός, και συνέχισε:

«Έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο (…) θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση. Ο ίδιος τόνισε πως πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται με πολλές θέσεις εργασίας

«Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη», ανέφερε και συνέχισε: «Η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση».

Για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία, ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Ήταν αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. (…) Επιλογή αυτής κυβέρνησης να στηρίξει την βιομηχανία, τη μεταποίηση, την εξωστρέφεια».

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