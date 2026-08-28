Στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Κοζάνης ο Μητσοτάκης: Κεντρική προτεραιότητα η ανάταξη των υποδομών

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον Διοικητή της 3ης ΔΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη και τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ευτυχία Καπάτου στο σύγχρονο κτήριο τεσσάρων επιπέδων

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Κοζάνης ο Μητσοτάκης: Κεντρική προτεραιότητα η ανάταξη των υποδομών
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  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη νέα πτέρυγα 101 κλινών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή.
  • Η νέα πτέρυγα περιλαμβάνει χειρουργικό και παθολογικό τομέα, καθώς και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, για πρώτη φορά στην περιοχή.
  • Το κτήριο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και θα παραδοθεί σύντομα προς χρήση.
  • Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στη δημιουργία νέων μονάδων, όπως η ογκολογική μονάδα στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι τη νέα σύγχρονη πτέρυγα, 101 κλινών, στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, που πρόκειται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον Διοικητή της 3ης ΔΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη και τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ευτυχία Καπάτου στο σύγχρονο κτήριο τεσσάρων επιπέδων, εμβαδού άνω των 6.100 τ.μ., έργο που εντάχθηκε στον μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.

Στο νέο κτήριο μεταφέρονται ο χειρουργικός και ο παθολογικός τομέας, ενώ, για πρώτη φορά στην περιοχή, αναπτύσσεται Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με αγγειακά - εγκεφαλικά επεισόδια. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται οδοντιατρείο, γραφεία ιατρών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αναγνωστήρια και γενικότερα χώροι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Μητσοτάκης Κοζάνη

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Κοζάνης

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Η κατασκευή του κτηρίου χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και πρόκειται να παραδοθεί προς χρήση το επόμενο διάστημα.

Οι επενδύσεις για την αναβάθμιση του «Μαματσείου» περιλαμβάνουν, ακόμη, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιαρρύθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, έργο που εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στο ΕΣΥ.

«Η Κοζάνη αποκτά ένα καινούργιο νοσοκομείο-“κόσμημα”»

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και εδώ, στην Κοζάνη, το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας αρχίζει να γίνεται ιδιαιτέρως ορατό.

Θυμάμαι την επίσκεψή μου στη θεμελίωση της νέας πτέρυγας του “Μαματσείου”. Σήμερα είχα τη χαρά να το επισκεφθώ ουσιαστικά τελειωμένο και εντός των επόμενων μηνών θα έχω την ευκαιρία να έρθω και πάλι για να μπορέσω και να το εγκαινιάσω.

Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν γι΄ αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση, όπως πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν για την πλήρη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί, και πόροι από τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε για τη Δυτική Μακεδονία, θα αξιοποιηθούν για την πλήρη αναβάθμιση του παλαιού κτηρίου, ένα έργο το οποίο σε συνεννόηση με τον κ. Περιφερειάρχη εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα.

Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων, καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση όλων των υποδομών της ευρύτερης περιφέρειας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο εδώ, στο “Μαμάτσειο”.

Μητσοτάκης Κοζάνη

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Κοζάνης

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Και στο “Μποδοσάκειο” Νοσοκομείο στην Πτολεμαΐδα θα δημιουργηθεί μία καινούργια ογκολογική μονάδα υποστήριξης ασθενών, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς μέχρι σήμερα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ανάγκη ογκολογικής περίθαλψης έπρεπε να κατευθυνθούν είτε στην Αθήνα είτε στην Θεσσαλονίκη.

Πολλά πράγματα, λοιπόν, γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούργιο νοσοκομείο-“κόσμημα”, το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κοζάνης, αλλά και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας, θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε από την πλευρά του: «Και αυτό το έργο είναι αποτέλεσμα της ορθής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συμβάλλει στο να αναβαθμίσει όλες τις υποδομές υγείας στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Συνεχίζουμε, οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης για την περιοχή».

Μητσοτάκης Κοζάνη

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Κοζάνης

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Ο Διοικητής της 3ης ΔΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο Νοσοκομείο Κοζάνης, στην ολοκαίνουργια νέα πτέρυγα, την οποία μόλις πριν λίγες μέρες παραλάβαμε ως Νοσοκομείο “Μαμάτσειο”. Είναι ο χειρουργικός τομέας, ο παθολογικός τομέας, έκτασης 6.000 τετραγωνικών. Το θεμελιώσατε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν υποσχεθήκατε ότι θα έρθετε. Σήμερα ήρθατε να δείτε το πώς έχει περατωθεί και έχει ολοκληρωθεί. Σας προσκαλούμε και στα εγκαίνια πολύ σύντομα».

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