Μεσολόγγι: «Σήμερα το νοσοκομείο πενθεί» - Οι συνάδελφοί του αποχαιρετούν τον αναισθησιολόγο

Μιχάλης Παπαδάκος

Μεσολόγγι: «Σήμερα το νοσοκομείο πενθεί» - Οι συνάδελφοί του αποχαιρετούν τον αναισθησιολόγο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο αναισθησιολόγος Ερρίκος Τσιαγκούρης, 48 ετών, πέθανε αιφνιδίως ενώ βκόταν σε εμερία στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.
  • Οι συνάδελφοί του και η τοπική κοινωνία εκφράζουν βαθιά θλίψη και αναγνωρίζουν την επιστημονική του συνέπεια και αφοσίωση.
  • Ο Τσιαγκούρης υπηρετούσε στο νοσοκομείο τα τελευταία τρία χρόνια και ήταν γνωστός για την προθυμία του να βοηθά ακόμα και εκτός βάρδιας.
  • Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού και ο θάνατός του αφήνει μεγάλο κενό για την οικογένεια και το νοσοκομείο.
  • Η ακτινολόγος Ζιζή Φούντα και άλλοι συνάδελφοι τον αποχαιρετούν με συγκινητικές αναρτήσεις και εκφράζουν τον σεβασμό τους για τον χαρακτήρα και το έργο του.
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Άφατη θλίψη έχει σκεπάσει το νοσοκομείο Μεσολογγίου για τον αδόκητο χαμό του 48χρονου αναισθησιολόγου, ο οποίος πέθανε ενώ εργαζόταν στην εφημερία του νοσοκομείου.

Συνάδελφός του που πήγε να τον αλλάξει στη βάρδια, μπήκε στο δωμάτιο των γιατρών και τον βρήκε να κείτεται νεκρός στο πάτωμα δίπλα από το κρεβάτι. Άμεσα κάλεσε σε βοήθεια τους άλλους γιατρούς που βρίσκονταν στον χώρο, όμως ήταν ήδη αργά για τον Ερρίκο Τσιαγκούρη.

Βουβός πόνος στο νοσοκομείο Μεσολογγίου

Η ακτινολόγος του νοσοκομείου και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ζιζή Φούντα αποχαιρέτησε τον 48χρονο με μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία αναφέρει:

«Σήμερα το Νοσοκομείο Μεσολογγίου πενθεί...

Πενθούν οι άνθρωποι που σε γνώρισαν, συνεργάστηκαν και σε αγάπησαν.

Τυχερή που σε γνώρισα, Ερρίκο...

Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για μένα.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

Η ανάρτηση της ακτινολόγου, έχει «πλημμυρίσει» από σχόλια έτερων συναδέλφων του αδικοχαμένου γιατρού, αλλά και μελών της τοπικής κοινωνίας που τον γνώριζαν κι όλοι είναι συγκλονισμένοι.

«Έφυγε ένας καλός επιστήμονας αλλά και καλός άνθρωπος. Καλό ταξίδι Ερρίκο» γράφει μια άλλη συνάδελφος του θανόντα, ενώ άλλος είπε: «Άνθρωπος και Επιστήμονας μεγάλη απώλεια για το νοσοκομείο μας, καλό ταξίδι Ερρίκο μας».

«Καλό Παράδεισο αγαπημένε μας Ερρίκο σε ζήλεψε ο θεός κ έγινες ένας άγγελος. Κρίμα...», γράφει έτερη συνάδελφος.

Ο Ερρίκος Τσιαγκούρης υπηρετούσε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου τα τελευταία περίπου τρία χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα είχε κερδίσει την εκτίμηση των συναδέλφων του για την επιστημονική του συνέπεια, την ευσυνειδησία και την αφοσίωσή του στους ασθενείς και στο νοσοκομείο. Ο 48χρονος ακόμα κι εκτός βάρδιας έσπευδε να βοηθήσει τους συναδέλφους του που είχαν εφημερία κι αντιμετώπιζαν έκτακτα περιστατικά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 48χρονος γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου, και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός. Ο Ερρίκος Τσιαγκούρης, ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού κι ο θάνατός του, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό για την οικογένεια και τους οικείους του.

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