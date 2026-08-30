Ιεράπετρα: Σορός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε σε σπίτι

Οι αστυνομικοί παραβιάζοντας την πόρτα του σπιτιού στο εσωτερικό εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα, άγνωστης ηλικίας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ ο θάνατός του φέρεται να είχε επέλθει πριν από πολλές ημέρες

Newsroom

Ιεράπετρα: Σορός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε σε σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
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Τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντόπισαν αστυνομικοί στην Ιεράπετρα, όταν κλήθηκαν να μπούν σε σπίτι από όπου αναδύονταν έντονη δυσοσμία.

Σύμφωνα με το neakriti , το σπίτι όπου εντοπίστηκε η σορός, βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ των Εργατικών Κατοικιών και της Καλλιθέας, βόρεια της πόλης της Ιεράπετρας.

Οι αστυνομικοί παραβιάζοντας την πόρτα του σπιτιού στο εσωτερικό εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα, άγνωστης ηλικίας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ ο θάνατός του φέρεται να είχε επέλθει πριν από πολλές ημέρες.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι βουλγαρικής υπηκοότητας, καθώς και να εξακριβώσουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του.

Προς το παρόν, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Η σορός του άτυχου άνδρα θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθούν νεκροψία-νεκροτομή και εργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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