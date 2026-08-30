Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

Snapshot Στις 30 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αγίους Αλέξανδρο, Ευλάλιο και Φύλακο.

Γιορτάζουν ονόματα όπως Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Ευλάλιος και Φύλακας.

Ο Άγιος Αλέξανδρος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, διακρίθηκε για την ευσέβεια και την αρετή του από νεαρή ηλικία.

Εξελέγη διάδοχος Πατριάρχης μετά το θάνατο του Μητροφάνη και αντιμετώπισε τις θρησκευτικές προκλήσεις της εποχής του, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου.

Ο Άγιος Αλέξανδρος απεβίωσε ειρηνικά το 337 μ.Χ. μετά από σημαντική συμβολή στη διατήρηση των ορθών δογμάτων της Εκκλησίας. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αλέξανδρος, Αλέκος,

Αλέξης, Άλεξ

Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα,

Αλεξία, Αλέκα,

Αλέξο, Αλέξω,

Σάντρα

Ευλάλιος, Ευλαλία

Φύλακας

Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Σαν πρεσβύτερος ακόμα, διακρινόταν για τη μεγάλη του ευσέβεια, την αρετή και την αγαθότητα του.

Στην Α’ Οικουμενική σύνοδο, που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας, ο τότε Πατριάρχης τον εξέλεξε αντιπρόσωπο του.

Και όταν στη Σύνοδο αυτή καταδικάστηκε ο Άρειος, ο Αλέξανδρος, αν και γέροντας 70 χρονών, δέχθηκε να περιοδεύσει στη Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, για να διδάξει και να γνωστοποιήσει τα ορθά δόγματα των αποφάσεων της Συνόδου της Νικαίας.

Αλλά ενώ βρισκόταν στην περιοδεία αυτή, ο πατριάρχης Μητροφάνης απεβίωσε. Όρισε όμως διάδοχο του τον Αλέξανδρο, διότι, παρά το γήρας του, είχε τα κατάλληλα εφόδια για τη διακυβέρνηση της αρχιεπισκοπής της πρωτεύουσας.

Πράγματι, σαν Πατριάρχης ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε σωστά στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών. Τότε ο Άρειος είχε εξαπατήσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δήθεν πιστεύει ορθά.

Και ο βασιλιάς διέταξε τον Αλέξανδρο να αφήσει τον Άρειο να μετέχει της Θείας Κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος, λυπημένος, προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε τη βοήθεια Του.

Η δέηση του Ιεράρχη εισακούσθηκε. Και το πρωί που ο Άρειος με πομπή θα πήγαινε στην εκκλησία, βρέθηκε το σώμα του σχισμένο και σκωληκόβρωτο. Ο Άγιος Αλέξανδρος απεβίωσε ειρηνικά το 337 μ.Χ.

Διαβάστε επίσης