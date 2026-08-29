Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου

Snapshot Ο 49χρονος φέρεται ως φυσικός αυτουργός της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε βίλα στη Βασιλική Λευκάδας, με στόχο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία.

Ο 49χρονος και ένας 27χρονος ενοικίασαν όχημα στην Αρτέμιδα δύο ημέρες πριν την έκρηξη, με το όχημα να καταχωρείται στο όνομα του 49χρονου.

Η διαχειρίστρια της εταιρείας ενοικίασης συνδέεται με 47χρονο κρατούμενο που φέρεται ως ηθικός αυτουργός και απείλησε τον 49χρονο μετά την επιστροφή του οχήματος.

Ο 49χρονος πραγματοποιούσε αναγνωριστικές κινήσεις κοντά στη βίλα στη Λευκάδα πριν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου.

Το κινητό του 49χρονου ενεργοποιούσε κεραίες κινητής τηλεφωνίας κοντά στην κατοικία τη στιγμή των ενεργειών του στο νησί. Snapshot powered by AI

Βίντεο-ντοκουμέντα αποτυπώνουν τις κινήσεις του 49χρονου, ο οποίος φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός της τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυτελή κατοικία στη Βασιλική Λευκάδας, με στόχο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η ενοικίαση του «επιχειρησιακού» οχήματος

Δύο ημέρες πριν από την έκρηξη, στις 21 Ιανουαρίου 2026, ο 49χρονος και ένας 27χρονος, ο οποίος επίσης συνελήφθη, νοίκιασαν ένα λευκό όχημα από εταιρεία στην Αρτέμιδα.

Στο σχετικό βίντεο καταγράφονται οι συνεννοήσεις με τον υπάλληλο της εταιρείας για τη διάρκεια της μίσθωσης, τα χιλιόμετρα και το κόστος.

«Τα έχω κανονίσει όλα», ακούγεται να λέει ο 49χρονος, ενώ ο υπάλληλος εξηγεί τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τα χιλιόμετρα και την τιμή της ενοικίασης.

Παρότι τις λεπτομέρειες της μίσθωσης φαίνεται να χειρίζεται ο 27χρονος, το όχημα τελικά καταχωρήθηκε στο όνομα του 49χρονου. Στο βίντεο διακρίνεται ο 27χρονος να αποχωρεί πρώτος, λέγοντας στον 49χρονο: «Με το που φτάσεις στον Πειραιά πάρε με τηλέφωνο».

Λίγο αργότερα, ο 49χρονος επιβιβάζεται στο λευκό όχημα.

Η σύνδεση με τον κρατούμενο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, διαχειρίστρια της εταιρείας ενοικίασης στην Αρτέμιδα είναι η σύντροφος 47χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους δύο ηθικούς αυτουργούς της υπόθεσης και βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Ο 47χρονος είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον υπάλληλο της εταιρείας, προκειμένου να πληροφορηθεί αν υπήρχε διαθέσιμο όχημα, διευκρινίζοντας ότι την παραλαβή θα έκανε άλλο άτομο.

Όταν ο 49χρονος επέστρεψε το αυτοκίνητο στις 23 Ιανουαρίου, αυτό έφερε φθορές. Τότε ο υπάλληλος επικοινώνησε με τον έγκλειστο, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, του ζήτησε να θέσει την κλήση σε ανοικτή ακρόαση και άρχισε να απειλεί τον 49χρονο.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος κρατούμενος φέρεται να επικοινώνησε ξανά με τον υπάλληλο, ζητώντας του να καταθέσει ότι είχε μεσολαβήσει για την ενοικίαση του οχήματος έπειτα από αίτημα 31χρονου συγκρατούμενού του, ο οποίος επίσης κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός.

Η «χαρτογράφηση» της περιοχής

Στις 22 Ιανουαρίου ο 49χρονος έφτασε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στις 04:55 τα ξημερώματα καταγράφηκε να κινείται στην περιοχή, πραγματοποιώντας ουσιαστικά αναγνωριστικές κινήσεις κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν η κατοικία-στόχος.

Σε άλλο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται να κατευθύνεται προς τη βίλα του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.

Λίγο αργότερα, στις 06:16, κάμερα ασφαλείας τον καταγράφει να περνά από τη γέφυρα της Λευκάδας.

Ωστόσο, η παρουσία του στο νησί δεν ήταν η τελευταία. Ο 49χρονος επέστρεψε στη Λευκάδα και, τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, φέρεται να προχώρησε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στη βίλα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο 49χρονος είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο κατά τις κινήσεις του στη Λευκάδα, με τη συσκευή να ενεργοποιεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή όπου βρισκόταν η κατοικία που είχε μπει στο στόχαστρο.

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