Λευκάδα: Έξι συλλήψεις για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι – Εμπλέκονται και έγκλειστοι

Snapshot Συνελήφθησαν πέντε άνδρες και μια γυναίκα, όλοι Έλληνες, με εντάλματα για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις όπλων και εκρηκτικών υλών.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Πειραιά, Αχαρνές, Νίκαια, Πέραμα, Αίγινα και Αγκίστρι από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν σε απόπειρα τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στη Λευκάδα τον Ιανουάριο του 2026, που δεν εξερράγη.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου είναι οι ηθικοί αυτουργοί της πράξης.

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν προηγούμενα για διάφορα αδικήματα, όπως ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και παραβάσεις νομοθεσίας. Snapshot powered by AI

Πέντε άνδρες και μια γυναίκα, όλοι τους Έλληνες, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στις 25 και 26 Αυγούστου 2026, καθώς σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε περιοχές του Πειραιά, των Αχαρνών, της Νίκαιας, του Περάματος, της Αίγινας καθώς και στο Αγκίστρι.

Έχοντας διαφορετικούς ρόλους ο καθένας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν στις 23 Ιανουαρίου 2026 στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος δεν εξερράγη, σε σπίτι στη Λευκάδα.

Δύο έγκλειστοι οι ηθικοί αυτουργοί

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε η εμπλοκή δύο έγκλειστων, ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού, στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, οι οποίοι φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί της συγκεκριμένης πράξης.

Οι τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως, μεταξύ άλλων, υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, ληστειών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ενδοοικογενειακής βίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και για απείθεια και εξύβριση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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