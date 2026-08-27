Χαλκιδική: 36χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ έκανε jet ski - Συνελήφθη 53χρονος

Snapshot Μια 36χρονη τουρίστρια από τη Σερβία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια χειρισμού jet ski στη Χαλκιδική.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μετά από πτώση στη θάλασσα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου για εξετάσεις.

Ο σύζυγός της και ο υπεύθυνος της επιχείρησης παρείχαν πρώτες βοήθειες πριν τη διακομιδή της σε νοσοκομεία.

Συνελήφθη 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης για έκθεση και σωματική βλάβη από αμέλεια, επειδή εκμίσθωσε το jet ski χωρίς η γυναίκα να έχει άδεια χειρισμού.

Η προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Μία γυναίκα από τη Σερβία τραυματίστηκε, το απόγευμα της Τετάρτης (26/8), ενώ έκανε jet ski στη θαλάσσια περιοχή Γλαρόκαβου του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Η 36χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια χειρισμών του jet ski, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της και τον υπεύθυνο της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, όπου παραμένει για εξετάσεις.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης, για παράβαση των άρθρων 306 «Έκθεση» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ., καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην 36χρονη, χωρίς εκείνη να κατέχει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους.

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