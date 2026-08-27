Ακραίος κίνδυνος φωτιάς αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Snapshot Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, έξι περιοχές της Ελλάδας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού 5 για κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο φωτιάς είναι η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Πολλές άλλες περιοχές της χώρας θα αντιμετωπίσουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση συναγερμού θα βρεθούν αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου αρκετές περιοχές της χώρας για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία κινδύνου 5 θα βρεθούν η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας.

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