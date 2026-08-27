Ακραίος κίνδυνος φωτιάς αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα
Κατάσταση συναγερμού 5 σε έξι περιοχές
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, έξι περιοχές της Ελλάδας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού 5 για κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο φωτιάς είναι η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι.
- Πολλές άλλες περιοχές της χώρας θα αντιμετωπίσουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4.
Σε κατάσταση συναγερμού θα βρεθούν αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου αρκετές περιοχές της χώρας για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία κινδύνου 5 θα βρεθούν η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι.
Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ακραίος κίνδυνος φωτιάς αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα
12:30 ∙ ΥΓΕΙΑ