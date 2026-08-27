Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στα Γρεβενά: Επιχειρεί και ελικόπτερο
Οι πρώτες πληροφορίες
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
- Υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική αργά το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών.
Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
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