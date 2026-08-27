Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στα Γρεβενά: Επιχειρεί και ελικόπτερο

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική αργά το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών.

Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.