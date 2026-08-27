Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικίες και οικισμοί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι στη Χίο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται προς το παρόν οικισμοί και κατοικίες.

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