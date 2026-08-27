Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
Δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικίες και οικισμοί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι στη Χίο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται προς το παρόν οικισμοί και κατοικίες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:38 ∙ ANNOUNCEMENTS
Σούπερ προσφορά* για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων από το Pamestoixima.gr
11:22 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ