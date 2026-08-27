Αθήνα 9,84: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού στην Τεχνόπολη

Η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους χώρους του κτηρίου, ενώ έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος

Ελένη Ευστρατίου

Αθήνα 9,84: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού στην Τεχνόπολη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, πιθανότατα από έκρηξη μετασχηματιστή.
  • Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους του κτηρίου και έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος.
  • Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά εννέα πυροσβέστες.
  • Κανένας εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας δεν κινδύνευσε από τη φωτιά.
  • Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο κτήριο λόγω προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/8 στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από έκρηξη μετασχηματιστή ο οποίος ενδεχομένως υπέστη κάποια βλάβη

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά με εννέα πυροσβέστες και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμα όχημα.

Όπως αναφέρεται, η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους χώρους του κτηρίου, ενώ έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο κτήριο, καθώς πριν από λίγες μέρες διακόπηκε η μετάδοση του σταθμού, λόγω προβλήματος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

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