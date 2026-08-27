Αθήνα 9,84: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού στην Τεχνόπολη
Η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους χώρους του κτηρίου, ενώ έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, πιθανότατα από έκρηξη μετασχηματιστή.
- Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους του κτηρίου και έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος.
- Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά εννέα πυροσβέστες.
- Κανένας εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας δεν κινδύνευσε από τη φωτιά.
- Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο κτήριο λόγω προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/8 στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.
Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από έκρηξη μετασχηματιστή ο οποίος ενδεχομένως υπέστη κάποια βλάβη
Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά με εννέα πυροσβέστες και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμα όχημα.
Όπως αναφέρεται, η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους χώρους του κτηρίου, ενώ έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος.
Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο κτήριο, καθώς πριν από λίγες μέρες διακόπηκε η μετάδοση του σταθμού, λόγω προβλήματος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.