Αθήνα 9,84: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού στην Τεχνόπολη

Snapshot Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, πιθανότατα από έκρηξη μετασχηματιστή.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους του κτηρίου και έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά εννέα πυροσβέστες.

Κανένας εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας δεν κινδύνευσε από τη φωτιά.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο κτήριο λόγω προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/8 στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από έκρηξη μετασχηματιστή ο οποίος ενδεχομένως υπέστη κάποια βλάβη

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά με εννέα πυροσβέστες και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμα όχημα.

Όπως αναφέρεται, η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους χώρους του κτηρίου, ενώ έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο κτήριο, καθώς πριν από λίγες μέρες διακόπηκε η μετάδοση του σταθμού, λόγω προβλήματος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

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