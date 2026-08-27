Φωτιές: Οριοθετήθηκαν οι πυρόπληκτες περιοχές του φετινού καλοκαιριού

Snapshot Οριοθετήθηκαν οι πυρόπληκτες περιοχές του καλοκαιριού 2026 σε επτά Περιφερειακές Ενότητες με σκοπό την παροχή αποζημιώσεων και αποκατάστασης ζημιών.

Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής, που περιλαμβάνει 100% δωρεάν κρατική αρωγή για ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων χωρίς δάνειο.

Η επιδότηση για ανακατασκευή κατοικιών φτάνει έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπεται και επιδότηση προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως.

Οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων πρέπει να υποβάλουν αίτηση αυτοψίας έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι προθεσμίες για έκδοση βεβαιώσεων και αδειών επισκευής είναι έως έξι μήνες.

Οι πληγείσες περιοχές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δημοτικές κοινότητες στη Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Βοιωτία, Φωκίδα, Δυτική Αττική, Αργολίδα και Ρέθυμνο. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκαν οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, ύστερα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για μία ταχεία ενέργεια η οποία αποσκοπεί στην παροχή αποζημιώσεων στους πληγέντες και αποκατάσταση των καταστροφών. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αφορά σε 9,79 εκατ. ευρώ που θα δαπανηθούν για τον σκοπό.

Παράλληλα ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων

Οι περιοχές που οριοθετούνται

Η απόφαση αφορά πληγείσες περιοχές σε επτά Περιφερειακές Ενότητες:

1. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά και Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2026.

2. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: Δημοτικές Κοινότητες Αρραβωνίτσης και Νέου Ερινέου του Δήμου Αιγιαλείας, Δημοτική Κοινότητα Μάγειρα του Δήμου Αιγιαλείας και Δημοτική Κοινότητα Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

3. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας: Δημοτικές Κοινότητες Δομβραίνης και Ξηρονομής, καθώς και Δημοτικές Κοινότητες Καπαρελλίου και Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων, από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

4. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας: Δημοτική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου και οικισμός Μαγούλα της Δημοτικής Κοινότητας Μοναστηρακίου του Δήμου Δωρίδος, από την πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου 2026.

5. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής: Δημοτικές Κοινότητες Βιλίων και Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς και Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

6. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας: Δημοτική Κοινότητα Φιχτίου του Δήμου 'Αργους-Μυκηνών, από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

7. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Δημοτικές Κοινότητες Ακουμίων, Αρδάκτου, Λαμπηνής, Μελάμπων και Σακτουρίων, καθώς και Δημοτικές Κοινότητες Ασωμάτου και Λευκογείων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026.

Τι προβλέπεται

Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν Κρατική Αρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση έως 1.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτηρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.

Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού.

Προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων που επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης. Σημειώνεται ότι το ΦΕΚ δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, επομένως η προθεσμία ισχύει έως την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Για την έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή προβλέπεται, κατά περίπτωση, προθεσμία έξι μηνών από την παραλαβή των σχετικών πρωτοκόλλων ή εκθέσεων.

Για την έκδοση Άδειας Επισκευής προβλέπεται επίσης προθεσμία έξι μηνών, είτε από τη δημοσίευση της απόφασης, είτε από την παραλαβή της σχετικής Έκθεσης Αυτοψίας, ανάλογα με την περίπτωση.

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