Κατεσβέση σε 20 λεπτά η πυρκαγιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Κατεσβέση σε 20 λεπτά η πυρκαγιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:10.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Μέσα σε 20 μόλις λεπτά, η φωτιά κατεσβέσθη.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαμιέων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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