Κατεσβέση σε 20 λεπτά η πυρκαγιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:10.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Μέσα σε 20 μόλις λεπτά, η φωτιά κατεσβέσθη.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαμιέων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.