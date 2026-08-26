Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, έξι οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Ο Δήμος Δεσκάτης συνδράμει με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Δεσκάτης με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

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