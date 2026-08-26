Πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο μέσα σε ναυπηγείο στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας
Επί ποδός η Πυροσβεστική
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, στον Δήμο Αλμυρού χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ προς την περιοχή μεταβαίνει και ένα ρυμουλκό.
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