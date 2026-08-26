Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο λίγο μετά το Δερβένι με 4 τραυματίες

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στο Δερβένι, με τέσσερις τραυματίες.

Ο ηλικιωμένος οδηγός ένιωσε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου.

Όχημα που ακολουθούσε συγκρούστηκε σφοδρά με το σταματημένο όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο εγγονός τους.

Τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες του πρώτου οχήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου από το ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγο μετά το Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη με 4 τραυματίες.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το όχημά του στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου.

Ο οδηγός του οχήματος που ήταν πίσω από το όχημα του ηλικιωμένου δεν πρόλαβε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πίσω μέρος του οχήματος με σφοδρότητα. Σημειώνεται ότι στο όχημα πέρα από τον οδηγό επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο εγγονός τους.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τόσο οι ηλικιωμένοι επιβαίνοντες του οχήματος όπως επίσης και ο εγγονός του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Δείτε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

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