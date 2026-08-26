Αγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση με μολότοφ σε κατάστημα

Snapshot Δύο άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα τα μεσάνυχτα, ενώ μέσα βρίσκονταν πελάτες.

Η ρίψη προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία όμως περιορίστηκε άμεσα από το προσωπικό του καταστήματος.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομία και πυροσβεστική, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι δράστες απομακρύνθηκαν μετά την επίθεση και αναζητούνται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Τον τρόμο σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα σκόρπισαν τα ξημερώματα σε καφετέρια δύο άγνωστοι που πέταξαν μολότοφ στο κατάστημα την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν πελάτες.

Όπως μεταδίδει το Mega, το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα και σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο δράστες έβγαλαν από ένα σακίδιο δύο βόμβες μολότοφ και τις πέταξαν στο εσωτερικό της καφετέριας, στην οποία υπήρχαν πελάτες εκείνη τη στιγμή.

Από τη ρίψη προκλήθηκε πυρκαγιά, ωστόσο τα γρήγορα αντανακλαστικά του προσωπικού του καταστήματος, είχαν ως αποτέλεσμα τον άμεσο περιορισμό της προτού προλάβουν οι φλόγες να επεκταθούν.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και η πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο μετά την ρίψη των μολότοφ και αναζητούνται από την αστυνομία.

Δείτε το βίντεο του Mega:

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