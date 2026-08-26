Άγιος Παντελεήμονας: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια τα ξημερώματα

Από την εμπρηστική επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Άγιος Παντελεήμονας: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια τα ξημερώματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εμπρηστική επίθεση με δύο μολότοφ σημειώθηκε σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα τα ξημερώματα της Τετάρτης.
  • Οι εργαζόμενοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά άμεσα με χρήση πυροσβεστήρων, αποτρέποντας σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς.
  • Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και αναζητούνται από την αστυνομία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συλλογή μαρτυριών και υλικού από κάμερες ασφαλείας.
  • Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του χώρου για αποφυγή αναζωπύρωσης.
  • Τα κίνητρα και οι συνθήκες της επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί και η προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, την ώρα που το κατάστημα ήταν σε λειτουργία και στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και, έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν από αυτό δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος, ωστόσο οι εργαζόμενοι αντέδρασαν άμεσα και, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού η φωτιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μετά την επίθεση, υπήρξε προσπάθεια να εντοπιστούν οι δύο άνδρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί πλήρως και δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Από την εμπρηστική επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η επίθεση, καθώς και το κίνητρο των δραστών, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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