Τραγωδία στην Κάλυμνο: Νεκρός 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
Ο άτυχος νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από περιπολικό που εκτελούσε περιπολία
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- Ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία σκοτώθηκε σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στην Κάλυμνο.
- Ο νεαρός βρέθηκε αναίσθητος στο οδόστρωμα από περιπολικό που εκτελούσε περιπολία περίπου στις 6 το πρωί.
- Η δίκυκλη μοτοσικλέτα του βρέθηκε πεσμένη κοντά στο σημείο του ατυχήματος.
- Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
- Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.
Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα στην Κάλυμνο ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε έρθει στο νησί για διακοπές.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, το οποίο εκτελούσε περιπολία, εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του.
Σε κοντινή απόσταση από τον 21χρονο βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσικλέτα με την οποία κινούνταν.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλύμνου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 21χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.
Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων