Την Παρασκευή στην Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» στον ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη

Snapshot Ο ζωγράφος Χρήστος Μαρκίδης απεβίωσε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 16:50 στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Την ανακοίνωση και τις λεπτομέρειες της τελετής έκανε ο αδερφός του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι φίλοι και γνωστοί καλούνται να κοινοποιήσουν την ανακοίνωση της τελετής αποχαιρετισμού.

Ο αδερφός ευχαρίστησε τους φίλους που έγραψαν καλά λόγια για τον Χρήστο Μαρκίδη. Snapshot powered by AI

Το τελευταίο «αντίο» στον ζωγράφο Χρήστο Μαρκίδη, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, θα πουν την Παρασκευή συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Την είδηση του θανάτου του, καθώς και τις λεπτομέρειες για την τελετή αποχαιρετισμού, γνωστοποίησε ο αδελφός του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 16:50, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η ανάρτηση του αδελφού του εκλιπόντα

«Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ο αγαπημένος μου αδερφός Χρήστος Μαρκίδης, έφυγε από τη ζωή.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 16:50.

Παρακαλούνται, οι κοινοί μας φίλοι, να κοινοποιήσουν την παρούσα ανάρτηση.

Ευχαριστώ.

ΥΓ. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους φίλους, που είχαν να γράψουν όλα αυτά τα καλά λόγια για τον Χρήστο!».

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