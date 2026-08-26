Άνω Λιόσια: «Λες και έβαλε σημάδι τον μοναδικό στύλο» - Πώς η βόλτα της παρέας κατέληξε σε τραγωδία

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της 17χρονης πολυτραυματία

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Άνω Λιόσια: «Λες και έβαλε σημάδι τον μοναδικό στύλο» - Πώς η βόλτα της παρέας κατέληξε σε τραγωδία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και τέσσερις άλλοι νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Λιόσια, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.
  • Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κατέρρευσε η κολόνα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο όχημα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με μία 17χρονη να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με βαριά τραύματα.
  • Ο οδηγός φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο πιθανώς λόγω απόσπασης προσοχής και δεν εκτέλεσε διορθωτικό ελιγμό παρά το ότι είχε αρκετό χώρο αντίδρασης.
  • Ο πραγματογνώμονας τόνισε ότι το όχημα προσέκρουσε στον μοναδικό στύλο ηλεκτροφωτισμού σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων, κάτι που καταδεικνύει την ατυχία ή την έλλειψη ελέγχου του οδηγού.
  • Η παρέα είχε πάει στην πλατεία και επέστρεφε όταν συνέβη το δυστύχημα, ενώ περιπολικό που ακολουθούσε ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.
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Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα της Τρίτης (25/8) στη Λεωφόρο Φυλής η 17χρονη Ελευθέρια όταν ο νεαρός οδηγός του οχήματος που επέβαινε έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Η άτυχη 17χρονη έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή της, ενώ οι άλλοι 4 επιβαίνοντες διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία.

Το πρωί της Τετάρτης, ο πατέρας της άλλης 17χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά από τη σφοδρή σύγκρουση μίλησε στον Ant1 για την εξέλιξη της υγείας της αλλά και για το φρικτό δυστύχημα.

«Στη ΜΕΘ είναι ακόμα, έχει χτυπήσει στομάχι και θώρακα», είπε αρχικά ο πατέρας, συμπληρώνοντας πως το κορίτσι «είναι πολυτραυματίας, έχει χτυπήσει πάρα πολύ, έχει κατάγματα πολλά. Φοβούνται για το στομάχι και τον πνεύμονα, έχει σπάσει πλευρά, έχει σπάσει ισχίο».

Όπως είπε, οι νεαροί, «είχαν πάει στην πλατεία, δεν είναι ότι είχαν πάει για διασκέδαση. Και μετά την πλατεία είπαν “πάμε μια τελευταία βόλτα, να πάμε τον φίλο μας εκεί που μένει και να γυρίσουμε”. Έτσι μπήκε μέσα. Ήταν κι ένα περιπολικό από πίσω ευτυχώς και ειδοποίησε αμέσως».

Μαδιάς: Έπεσε στον μοναδικό στύλο που υπάρχει σε απόσταση γύρω στα 4 χιλιόμετρα

Ο Παναγιώτης Μαδιάς, πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος. Σε δηλώσεις του στον Ant1 ανέφερε:

«Θα πρέπει να επισημάνω κάτι που μόλις διαπίστωσα, κάνοντας μία διαδρομή πίσω στα 1,5 με 2 χιλιόμετρα και μπροστά μου πάλι στα δύο χιλιόμετρα. Στα δεξιά, πάνω στο πεζοδρόμιο, ο μοναδικός στύλος που υπάρχει είναι λες και τον έβαλε σημάδι ο οδηγός του αυτοκινήτου. Έπεσε στον μοναδικό στύλο που υπάρχει σε απόσταση γύρω στα 4 χιλιόμετρα».

Ο γνωστός πραγματογνώμονας στην συνέχεια προσπάθησε να αναλύσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Στην ανάλυσή του έκανε λόγο για «οδήγηση μετά περισπασμών, άρα οδήγηση με την απόσπαση προσοχής κατά την αντίληψή μου, ερμηνεύοντας τα ίχνη που βλέπουμε». Ο οδηγός «είχε απόσταση πάνω από 30 μέτρα να αντιδράσει μέσω διορθωτικού ελιγμού προς τα αριστερά. Ούτε αυτό συνέβη», σημείωσε.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης 25/8, στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.

Το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μια παρέα πέντε νεαρών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε η κολόνα λύγισε και ουσιαστικά κατέρρευσε.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επιβάτες από το κατεστραμμένο όχημα, ενώ επίσης κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συνολικά, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Για τη 17χρονη, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της.

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