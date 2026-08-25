Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το δυστύχημα με την 17χρονη - Tο ΙΧ «καβάλησε» πεζοδρόμιο και έπεσε σε κολόνα

Snapshot Τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Λιόσια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 17χρονης κοπέλας τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε την πτώση της κολώνας και σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.

Πέντε άτομα απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με τρεις από αυτούς να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι μόλις 17 ετών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Άνω Λιόσια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φυλής στο ρεύμα κατεύθυνσης από Χασιά προς Άνω Λιόσια. Στο μοιραίο αυτοκίνητο επέβαινε μία παρέα πέντε ατόμων.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Ο οδηγός του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ακολουθήσει «τρελή» πορεία.

Το Ι.Χ προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η κολώνα λύγισε και κατέρρευσε. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επιβάτες από το κατεστραμμένο όχημα, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συνολικά, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Για την 17χρονη, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Τρεις ακόμη νεαροί, ηλικίας περίπου 18 έως 22 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από doxthi.gr, ΣΚΑΪ

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