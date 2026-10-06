Έβρος: Μαίνεται για δεύτερη μέρα η φωτιά που ξέσπασε στη Βουλγαρία - Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών

Μεγάλη είναι η καταστροφή στον ορεινό όγκο του Σουφλίου καθώς η φωτιά έχει κάψει πάνω από 10.000 στρέμματα πεύκης και δρυός

Ελένη Ευστρατίου

Έβρος: Μαίνεται για δεύτερη μέρα η φωτιά που ξέσπασε στη Βουλγαρία - Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στον ορεινό όγκο του Σουφλίου έχει κάψει πάνω από 10.000 στρέμματα πεύκης και δρυός και συνεχίζει να μαίνεται.
  • Στο ελληνικό έδαφος επιχειρούν 250 πυροσβέστες, 48 υδροφόρα οχήματα, 12 ομάδες πεζοπόρων και 17 εναέρια μέσα.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε στη Βουλγαρία και πέρασε τα σύνορα, επεκτεινόμενη γρήγορα στο δασικό οικοσύστημα της Θράκης.
  • Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση, ωθώντας το μέτωπο δυτικά και προκαλώντας επικόρυφη καύση στα δέντρα.
  • Η βουλγαρική πλευρά έχει κηρύξει μερικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης και κινητοποιεί στρατιωτικές δυνάμεις και εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
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Μαίνεται το πύρινο μέτωπο του Έβρου και σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με τη φωτιά να καίει τον ορεινό όγκο του Σουφλίου, αφού πέρασε τα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει rodopipress, νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι του οικισμού της Ρούσσας, καθώς η φωτιά βρισκόταν πολύ κοντά.

Το πύρινο μέτωπο, το οποίο εκδηλώθηκε αρχικά την Κυριακή στο χωριό Γκόρνο Λούκοβο (Gorno Lukovo) του Δήμου Ιβάιλοβγκραντ στη Βουλγαρία καίγοντας πάνω από 3.000 στρέμματα προτού διασχίσει τη μεθόριο και επεκταθεί ταχύτατα στο πυκνό δασικό οικοσύστημα πεύκης και δρυός της Θράκης, κινούμενο απειλητικά προς το Μικρό Δέρειο.

Στο ελληνικό έδαφος επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αποτελούμενες από 250 πυροσβέστες, 48 υδροφόρα οχήματα και 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τη 2η, 4η, 5η, 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, συνεπικουρούμενες από μηχανήματα και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν εκ νέου οι ρίψεις από 12 εναέρια μέσα και 5 αεροσκάφη.

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Η έντονη βλάστηση και το είδος που φύεται στην περιοχή -πεύκα, κέδρα- έχουν δημιουργήσει πολύ έντονο καπνό που δυσκολεύει τις προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Ο αέρας σπρώχνει μέχρι στιγμής τη φωτιά – η οποία εκτιμάται ότι έχει κάψει ήδη περίπου 10.000 στρέμματα- σ’ ένα ορεινό ανάγλυφο χωρίς έντονες χαραδρώσεις.

Όπως επισημαίνει ο δασάρχης ΔιδυμοτείχουΔημήτρης Μητρούδης, η επιχειρησιακή δυσχέρεια παραμένει μεγάλη καθώς οι ισχυροί άνεμοι ωθούν το μέτωπο δυτικά και μετατρέπουν ανά διαστήματα τη φωτιά από έρπουσα σε επικόρυφη στην κόμη των δέντρων, με τους πυκνούς καπνούς να έχουν φτάσει μέχρι τον ουρανό της Αλεξανδρούπολης.

Την ίδια ώρα, στην απέναντι πλευρά των συνόρων, η βουλγαρική πλευρά διατηρεί σε ισχύ μερικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια Χασκόβου έχοντας κινητοποιήσει στρατιωτικά τμήματα και δύο ελικόπτερα Cougar της 24ης Αεροπορικής Βάσης του Κρούμοβο, ενώ παράλληλες δυνάμεις του στρατού και εναέρια μέσα επιχειρούν σε δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Μπακατζίκ του Γιάμπολ.

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