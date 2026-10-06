Η ηλεκτρονική συσκευή που κανείς δεν αποσυνδέει κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Κατά τη διάρκεια της βροχής, πολλοί επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι. Μάλιστα, σε πολλούς αρέσει ιδιαίτερα να αράζουν, κάνοντας μαραθώνιο σειρών ή ταινιών.

Ωστόσο, όταν οι καταιγίδες συνοδεύονται από πολύ ισχυρή δραστηριότητα, συνιστάται να αποσυνδέουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές από το ρεύμα, αν δεν θέλουμε να υποστούν βλάβη.

Είναι σαφές ότι, αν μια καταιγίδα μας βρει έξω από το σπίτι, αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε είναι να καταφύγουμε κάτω από ένα δέντρο. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε τις μεγάλες μάζες νερού, όπως τη θάλασσα, τα ποτάμια ή τις λίμνες. Αν όμως, ευτυχώς, μας βρει στο σπίτι και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις είναι πολύ ισχυρές, οφείλουμε να βγάζουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές από την πρίζα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta