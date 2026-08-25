Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα τη 17χρονη - Στη ΜΕΘ με κατάγματα συνομήλική της

Snapshot Στα Άνω Λιόσια, ένα όχημα με πέντε νεαρούς εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 17χρονης κοπέλας.

Μια άλλη 17χρονη επιβάτιδα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ με κατάγματα στα πλευρά και τη λεκάνη.

Ο 19χρονος οδηγός και δύο ακόμη επιβάτες, ηλικίας 17 και 18 ετών, νοσηλεύονται με λιγότερο σοβαρά τραύματα.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου υπερβολικής ταχύτητας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η βραδινή βόλτα πέντε νεαρών στα Άνω Λιόσια.

Το όχημα που επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε κολόνα με αποτέλεσμα ένα 17χρονο κορίτσι να χάσει τη ζωή της και μία συνομήλική της να χαροπαλεύει στη ΜΕΘ με σοβαρά κατάγματα.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Τρίτης στην Λεωφόρο Φυλής στο ρεύμα προς Άνω Λιόσια. Στο κόκκινο ΙΧ επέβαιναν δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, ο οποίος ήταν ο οδηγός του μοιραίου οχήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, «καβάλησε» πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που είχε ως αποτέλεσμα η κολόνα να καταρρεύσει και το μπροστινό μέρος του οχήματος να καταστραφεί.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, οι οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία.

Στη ΜΕΘ συνομήλική της

Μία από τις δύο 17χρονες επιβάτιδες ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η άλλη 17χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου έχοντας υποστεί σοβαρά κατάγματα στα πλευρά και τη λεκάνη.

Ο 17χρονος και η 18χρονη νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική για προληπτική παρακολούθηση, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται ανησυχητική. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 19χρονος οδηγός.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο ανάπτυξης αυξημένης ταχύτητας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία της εκτροπής.

Διαβάστε επίσης