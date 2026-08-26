Λάρισα: Πώς εντοπίστηκε η 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Η αγοροπωλησία που αποκάλυψε τη σορό

Ο θάνατος της γυναίκας επήλθε τουλάχιστον πριν έναν χρόνο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λάρισα: Πώς εντοπίστηκε η 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Η αγοροπωλησία που αποκάλυψε τη σορό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μουμιοποιημένη σορός της 60χρονης γυναίκας εντοπίστηκε σε υπόγειο διαμέρισμα στη Λάρισα μετά την πώληση του ακινήτου.
  • Ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται ότι συνέβη πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο και οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
  • Η σορός βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης αντί για σήψη, φαινόμενο πρωτόγνωρο για τα τοπικά ιατροδικαστικά δεδομένα.
  • Η ταυτοποίηση της γυναίκας βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω γενετικού υλικού και έρευνας συγγενών.
  • Η απουσία έντονης δυσοσμίας καθυστέρησε την ανίχνευση του θανάτου, ενώ το εύρημα αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί άνοιξαν το διαμέρισμα μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας.
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Η τραγική υπόθεση, με τον εντοπισμό της σορού 60χρονης γυναίκας σε κατάσταση μουμιοποίησης, που συγκλονίζει τη Λάρισα φαίνεται πως αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν το υπόγειο διαμέρισμα στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, άλλαξε χέρια και πωλήθηκε σε νέο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε τουλάχιστον πριν έναν χρόνο από παθολογικά αίτια, ενώ για λόγους που εξετάζονται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, η σορός βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης αντί για σήψη, ένα φαινόμενο που καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά.

Η 60χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο, ενώ δίπλα της βρέθηκε μια τσάντα που μεταξύ άλλων περιείχε μια αστυνομική ταυτότητα και με βάση αυτή από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας αναζητήθηκαν πιθανοί συγγενείς, ενώ μετά τη λήψη γενετικού υλικού τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων. Οι εξετάσεις μετά και την αποστολή δειγμάτων χθες, αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε η σορός θα παραμένει στο νεκροτομείο.

Το γεγονός, επίσης, ότι από τον θάνατο η σορός δεν βρέθηκε σε κατάσταση σήψης είχε ως αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί το πτώμα νωρίτερα λόγω της δυσοσμίας, όπως είναι γνωστό από άλλες περιπτώσεις. Έτσι, η σορός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα, έπειτα από την αγορά του και με δεδομένο ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ζει σε άλλη πόλη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία», με αφορμή την καθυστέρηση στην καταβολή κάποιων ενοικίων ο αρχικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος λέγεται πως συνομίλησε με τη θανούσα ζητώντας της να εγκαταλείψει το διαμέρισμα και έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το υπόγειο ήταν άδειο και θα μπορούσε να πωληθεί.

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