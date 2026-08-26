Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο

 Η τραγική αυτή υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, μετά την αγοραπωλησία του υπόγειου διαμερίσματος

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Λάρισα βρέθηκε μουμιοποιημένη η σορός 60χρονης γυναίκας, η οποία ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο σε υπόγειο διαμέρισμα.
  • Η σορός εντοπίστηκε τυχαία μετά την αγοραπωλησία του διαμερίσματος στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατο σε παθολογικά αίτια και διαπίστωσε πρωτοφανή για την περιοχή μουμιοποίηση αντί σήψης.
  • Η γυναίκα φέρεται να κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και είχε ζήσει προηγουμένως σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ τα προσωπικά της στοιχεία ερευνώνται από τις αρχές.
  • Η καθυστέρηση στην ανεύρεση της σορού οφείλεται στην απουσία χαρακτηριστικής δυσοσμίας λόγω της μουμιοποίησης, με τις σχετικές αναλύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.
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Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει εδώ και μία εβδομάδα η σορός της 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε – σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία» – σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας.

Η τραγική αυτή υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, μετά την αγοραπωλησία του υπόγειου διαμερίσματος στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου επί της 28ης Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται πως επήλθε αρκετούς μήνες πριν αλλά για λόγους που δεν αφορούν στη δημοσιότητα, δεν την αναζήτησε κάποιος.

Η 60χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο, ενώ δίπλα της βρέθηκε μια τσάντα που μεταξύ άλλων περιείχε μια αστυνομική ταυτότητα και με βάση αυτή από αστυνομικούς του ΑΤ Λάρισας αναζητήθηκαν πιθανοί συγγενείς, ενώ μετά τη λήψη γενετικού υλικού τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων. Οι εξετάσεις μετά και την αποστολή δειγμάτων χθες, αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε η σορός θα παραμένει στο νεκροτομείο.

Με βάση, ωστόσο, την αστυνομική ταυτότητα που βρέθηκε στην τσάντα, πρόκειται για μια 60χρονη γυναίκα που φέρεται να κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα βρέθηκε έχοντας ζήσει νωρίτερα σε χώρα της Ευρώπης, με τις πληροφορίες για τον βίο της να παραμένουν συγκεχυμένες.

Για μία σειρά από συμπτώσεις η σορός της 60χρονης εντοπίστηκε τυχαία, ο θάνατος – που οφείλεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση – εκτιμάται πως επήλθε τουλάχιστον πριν έναν χρόνο, ενώ για λόγους που εξετάζονται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, η σορός αντί να βρεθεί σε κατάσταση σήψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης και αυτό είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά.

Το γεγονός, επίσης, ότι από τον θάνατο η σορός δε βρέθηκε σε κατάσταση σήψης είχε ως αποτέλεσμα να μην εντοπισθεί το πτώμα νωρίτερα λόγω της δυσοσμίας, όπως είναι γνωστό από σε άλλες περιπτώσεις.

Έτσι, η σορός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Λάρισας το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα, έπειτα από την αγορά του και με δεδομένο ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ζει σε άλλη πόλη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελευθερία, με αφορμή την καθυστέρηση στην καταβολή κάποιων ενοικίων ο αρχικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος λέγεται πως συνομίλησε με τη θανούσα ζητώντας της να εγκαταλείψει το διαμέρισμα και έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το υπόγειο ήταν άδειο και θα μπορούσε ένα πωληθεί.

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