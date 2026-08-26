Χανιά: Νεκρός βρέθηκε 27χρονος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου

Snapshot Ένας 27χρονος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Ο κρατούμενος είχε αυτοσχέδια θηλιά γύρω από τον λαιμό του, κατασκευασμένη από την μπλούζα του. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, ένας 27χρονος άνδρας, με καταγωγή από την Αίγυπτο, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για αυτοκτονία. Ο κρατούμενος εντοπίστηκε εντός του κελιού του χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ είχε γύρω από τον λαιμό του μια αυτοσχέδια θηλιά την οποία φέρεται να έφτιαξε από την μπλούζα του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σήμερα, 26 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 01.00, αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικό, εντός του χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, σε λιπόθυμη κατάσταση, με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, κατασκευασμένο από είδος ρουχισμού του».

Διαβάστε επίσης