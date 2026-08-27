Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, Εύβοια, νησιά Αιγαίου και Κρήτη

Snapshot Σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στην Αττική, Εύβοια, νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές για αυξημένη ετοιμότητα αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών υλικών και χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Απαγορεύεται η καύση αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο και οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr. Snapshot powered by AI

Οι επιστροφή των βοριάδων σε συνδυασμό με τον καύσωνα δημιουργεί μία επικίνδυνη κατάσταση για την εμφάνιση πυρκαγιών, σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου, με πολλές περιοχές να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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