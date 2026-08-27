Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, Εύβοια, νησιά Αιγαίου και Κρήτη

Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, Εύβοια, νησιά Αιγαίου και Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στην Αττική, Εύβοια, νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές για αυξημένη ετοιμότητα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
  • Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών υλικών και χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.
  • Απαγορεύεται η καύση αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο και οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr.
Snapshot powered by AI

Οι επιστροφή των βοριάδων σε συνδυασμό με τον καύσωνα δημιουργεί μία επικίνδυνη κατάσταση για την εμφάνιση πυρκαγιών, σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου, με πολλές περιοχές να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου).
2608270.jpg

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσιμες «μάχες» για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για πρόκριση, ΟΦΗ για ιστορική πρόκριση!

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιο είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο στον πλανήτη σε περίπτωση «Αρμαγεδδώνα» - Η γνώμη των ειδικών

07:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητές: Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών - Τι να προσέξουν

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρετανίδες που προετοιμάζονται για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - «Θα το ζητήσει η κυβέρνηση»

07:24WHAT THE FACT

Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

07:20ΥΓΕΙΑ

Ο κίνδυνος νεφρικής νόσου μπορεί να αυξηθεί από αυτήν την τόσο κοινή τροφή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Athina 9,84: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού στην Τεχνόπολη - Πιθανό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Super El Niño: Η ωκεάνια ανωμαλία πλησιάζει στην κορύφωσή της - Η σχέση με την καταστροφή στο Νεπάλ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα 6ου ορόφου με λεία 149.000 ευρώ

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Σιγήν ιχθύος για τις δίκες των παιδοβιαστών πακιστανικής καταγωγής - Δεν κατήγγειλαν τη φρίκη για να μην τους πουν... «ρατσιστές»

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ντόλι Πάρτον άφησε ένα τελευταίο τραγούδι για τους θαυμαστές της που θα το ακούσουν το 2046

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Το νέο στοίχημα για φθηνότερο ρεύμα – Τι ισχύει σήμερα και πότε ξεκινά η εφαρμογή

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα την Ελληνική Αστυνομία και τις νέες ταυτότητες - Αυτός είναι ο αριθμός που καλούν

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, Εύβοια, νησιά Αιγαίου και Κρήτη - Ο χάρτης Πολιτικής Προστασίας

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η αποκόλληση παγετώνα έφερε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη: Ο Μητσοτάκης ανεβαίνει Βορρά και το γαλάζιο ψηφοδέλτιο παίρνει φωτιά

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνο κοκτέιλ με 40ρια και βοριάδες έως 7 μποφόρ - Επιμένει ο καύσωνας

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία γυναίκας στη Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η αποκόλληση παγετώνα έφερε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα την Ελληνική Αστυνομία και τις νέες ταυτότητες - Αυτός είναι ο αριθμός που καλούν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Athina 9,84: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού στην Τεχνόπολη - Πιθανό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή

07:20ΥΓΕΙΑ

Ο κίνδυνος νεφρικής νόσου μπορεί να αυξηθεί από αυτήν την τόσο κοινή τροφή

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα ευχηθείτε αύριο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα 6ου ορόφου με λεία 149.000 ευρώ

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνο κοκτέιλ με 40ρια και βοριάδες έως 7 μποφόρ - Επιμένει ο καύσωνας

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία γυναίκας στη Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Σιγήν ιχθύος για τις δίκες των παιδοβιαστών πακιστανικής καταγωγής - Δεν κατήγγειλαν τη φρίκη για να μην τους πουν... «ρατσιστές»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Από πού προήλθε ο τεράστιος όγκος νερού

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Το νέο στοίχημα για φθηνότερο ρεύμα – Τι ισχύει σήμερα και πότε ξεκινά η εφαρμογή

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: 157 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι - Εικόνες και βίντεο μετά το σεισμό που προκάλεσε υπερχείληση ποταμού και πλημμύρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ