Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Πρώτη Σερρών

Φωτιά «ξέσπασε» το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) σε δασική έκταση στην περιοχή της Πρώτης, στον Δήμο Αμφίπολης Σερρών, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο.