Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κιλκίς και Παγγαίο

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (26/08) στη Μουσθένη Παγγαίου και στον Άγιο Αντώνιο Κιλκίς, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Στη Μουσθένη του Δήμου Παγγαίου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση λίγο πριν τις 21:00. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ ο Δήμος Παγγαίου συνέδραμε με μηχάνημα έργου και υδροφόρες. Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων περιόρισε την πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

Στον Άγιο Αντώνιο Κιλκίς, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:30 σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχείρησαν 36 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη.

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στις δύο πυρκαγιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης των πυρκαγιών από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια.