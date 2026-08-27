Εύβοια: Φωτιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση στην Ιστιαία - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη
Επί ποδός ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
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- Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά, Ιστιαία Ευβοίας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
- Ο δήμος Ιστιαίας συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της Πυροσβεστικής.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ιστιαίας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
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