Εύβοια: Φωτιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση στην Ιστιαία - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά, Ιστιαία Ευβοίας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Ο δήμος Ιστιαίας συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της Πυροσβεστικής.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ιστιαίας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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